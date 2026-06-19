Лучшие 75-дюймовые телевизоры 2026 года: топ-5 моделей на разный бюджет
Большие телевизоры с диагональю от 75 дюймов обеспечивают максимальное погружение в контент и становятся новым стандартом для домашних кинотеатров.
Качество изображения на ТВ такого размера сильно варьируется в зависимости от типа матрицы и технологий подсветки, пишет Business Insider. Приводим пятерку лучших крупногабаритных телевизоров по результатам тестирования экспертов.
Samsung S90F
Модель Samsung S90F признана лучшим универсальным выбором, предлагая оптимальный баланс между стоимостью и производительностью. Телевизор использует матрицу QD-OLED, которая объединяет точный контроль контрастности на уровне пикселей с насыщенной цветопередачей квантовых точек. Пиковая яркость достигает 1460 нит, что считается превосходным показателем для OLED телевизора среднего класса. Широкие углы обзора сохраняют качество картинки при просмотре сбоку, а поддержка частоты 144 Гц делает телевизор отличным выбором для современных игровых консолей и ПК.
Характеристики Samsung S90F
- Разрешение: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Тип панели: QD-OLED, частота до 144 Гц с ПК
- Форматы HDR: HDR10+, HDR10, HLG
- Операционная система: Tizen OS
- Порты: 4 разъема HDMI 2.1
Плюсы:
- Высокий цветовой объем и пиковая яркость для своего класса.
- Продвинутые игровые функции, включая VRR.
- Широкие углы обзора без потери контрастности.
Минусы:
- Перегруженный интерфейс операционной системы.
- Отсутствие поддержки формата Dolby Vision.
- Уровень черного незначительно снижается при ярком освещении комнаты.
TCL QM6K
Телевизор TCL QM6K выступает лучшим бюджетным решением в классе больших диагоналей. Панель QLED оснащена подсветкой Mini LED с функцией локального затемнения, что редко встречается в начальном ценовом сегменте. Технология эффективно минимизирует ореолы вокруг светлых объектов и обеспечивает глубокий черный цвет. Пиковая яркость составляет около 557 нит, чего достаточно для базового воспроизведения HDR-контента в затемненных помещениях. Операционная система Google TV работает плавно и без программных сбоев.
Характеристики TCL QM6K
- Разрешение: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Тип панели: QLED, частота до 144 Гц с ПК
- Подсветка: Mini LED с локальным затемнением
- Форматы HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Операционная система: Google TV
- Порты: 2 разъема HDMI 2.1, 2 разъема HDMI 2.0
Плюсы:
- Качественное воспроизведение HDR для начального уровня.
- Эффективный контроль контрастности благодаря Mini LED.
- Стабильная и быстрая работа системы Google TV.
Минусы:
- Яркость заметно уступает моделям среднего и высшего класса.
- Качество изображения падает при просмотре под углом.
LG G5
Флагманская панель LG G5 предлагает ультимативное качество изображения для энтузиастов. Телевизор демонстрирует исключительную пиковую яркость для OLED-матриц, достигая 2410 нит в режиме Filmmaker Mode. Такая светимость позволяет безупречно отображать яркие спецэффекты в HDR без потери идеального черного цвета. Экран поддерживает частоту обновления 165 Гц для ПК-гейминга и поставляется со специальным креплением для плотного монтажа вплотную к стене.
Характеристики LG G5
- Тип панели: OLED, частота до 165 Гц с ПК
- Форматы HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG
- Операционная система: LG webOS
- Порты: 4 разъема HDMI 2.1
Плюсы:
- Исключительно высокая яркость HDR для OLED-технологии.
- Идеальный уровень черного и попиксельный контроль контраста.
- Картинка не искажается при просмотре с любых ракурсов.
Минусы:
- Высокая стоимость на фоне моделей классом ниже.
- Сбои в работе голосового поиска системы webOS.
- Настольная подставка не входит в комплект поставки.
TCL QM8K
Модель TCL QM8K ориентирована на работу в ярко освещенных помещениях. Продвинутая система Mini LED использует увеличенное количество зон локального затемнения. Пиковая яркость дисплея составляет впечатляющие 3648 нит, что делает его самым ярким телевизором в подборке. Аппарат блестяще справляется с бликами от солнца и демонстрирует превосходный контроль контраста, сводя к минимуму свечение вокруг ярких элементов интерфейса.
Характеристики TCL QM8K:
- Разрешение: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Тип панели: QLED, частота до 144 Гц с ПК
- Подсветка: Mini LED с локальным затемнением
- Форматы HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG
- Операционная система: Google TV
- Порты: 2 разъема HDMI 2.1, 2 разъема HDMI 2.0 (в тексте-источнике указано "Two HDMI 2.1" в минусах)
Плюсы:
- Рекордные показатели пиковой яркости.
- Практически полное отсутствие ореолов благодаря точному локальному затемнению.
- Углы обзора шире, чем у стандартных QLED-панелей.
Минусы:
- Ограниченное количество портов HDMI 2.1 (всего два).
- Отсутствие режима 165 Гц, который есть у некоторых конкурентов.
Samsung S95F
Телевизор Samsung S95F предлагает уникальное решение для борьбы с отражениями. Матрица QD-OLED обладает специальным матовым антибликовым покрытием. Экран полностью устраняет эффект зеркала, позволяя комфортно смотреть дневные трансляции напротив открытых окон. Пиковая яркость достигает 2170 нит. Телевизор получил премиальный дизайн с внешним блоком подключения кабелей, чтобы не загромождать заднюю панель устройства.
Характеристики Samsung S95F:
- Разрешение: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Тип панели: QD-OLED, частота до 165 Гц с ПК
- Форматы HDR: HDR10, HDR10+, HLG
- Операционная система: Tizen
- Порты: 4 разъема HDMI 2.1
Плюсы:
- Превосходная яркость и цветопередача.
- Попиксельная контрастность и идеальные углы обзора.
- Матовое покрытие радикально снижает количество бликов.
Минусы:
- Матовый экран делает черный цвет слегка серым в освещенной комнате.
- Большинство новых ИИ-функций перегружают систему.
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