Лучшие бюджетные телевизоры 2026 года: эксперт посоветовал 3 достойные модели (фото)

Сегодня бюджетные телевизоры отличаются интеллектуальными функциями, превосходной контрастностью, насыщенными цветами и достаточной яркостью даже в хорошо освещенных помещениях.

При выборе бюджетного телевизора обозреватель техники Джейм Фрю советует обращать внимание на модели последних нескольких лет, которые со временем подешевели. Испытав ряд таких телевизоров, эксперт выделил 3 лучших варианта в своей статье для Tom's Guide.

Hisense QD7

Hisense QD7 Фото: rtings.com

Тестирование показало, что Hisense QD7 отлично передает цвета. Компания Hisense оснастила этот телевизор кристаллами квантовых точек, которые поглощают часть подсветки и излучают её в виде зелёного и красного света. Это улучшает яркость изображения и делает его более красочным.

Эксперт отметил, что телевизор может настраивать цвета и яркость в определенных областях, чтобы адаптироваться к изображению. Картинка не только выглядит яркой и темной во всех нужных местах, но и сохраняет четкие детали в тенях.

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Поскольку Hisense QD7 одинаково хорошо справляется с яркостью и различными оттенками черного, он подходит для просмотра спортивных передач. Это важно, поскольку во время спортивных матчей одни участки поля часто оказываются в тени, а другие — на солнце. Частота обновления 60 Гц может приводить к размытию изображения, однако режим сглаживания движения решает эту проблему.

Характеристики Hisense QD7:

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, Dolby Vision Gaming, HDR10, HDR10+, HLG, HDR10+ Adaptive;

частота обновления — 60 Гц;

программное обеспечение — Amazon Fire TV;

порты — 4x HDMI 2.0 (один из них с eARC), 2x USB 2.0 (тип A).

Hisense U75QG

Hisense U75QG Фото: tomsguide.com

Hisense U75QG предлагает отличные игровые функции для бюджетного телевизора. Он оснащён четырьмя портами HDMI 2.1, частотой обновления 165 Гц, а также в четыре раза большей яркостью в режиме SDR, чем Hisense QD7.

Автор протестировал Hisense U75QG, играя в Armored Core 6 и Silent Hill f. В ходе тестирования телевизор превзошел ожидания, продемонстрировав задержку ввода 9,6 мс. По этому показателю он приблизился к лучшим OLED-телевизорам.

Цвета у Hisense U75QG также выглядят великолепно, однако Фрю отметил, что на дисплее появляются небольшие блики при прямом освещении.

Характеристики Hisense U75QG:

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG;

частота обновления — 165 Гц;

программное обеспечение — Google TV;

порты — 4x HDMI 2.1, 1x USB 3.0 (тип A), 1x USB 2.0 (тип A).

Hisense U65QF

Hisense U65QF Фото: tomsguide.com

Один из способов сэкономить при покупке телевизора — выбрать модель с меньшим экраном. По мнению эксперта, в таком случае 55-дюймовый Hisense U65QF станет лучшим вариантом по соотношению цены и качества.

Hisense U65QF имеет частоту обновления 144 Гц и два порта HDMI 2.1, что делает его неплохим выбором для геймеров или тех, кто часто смотрит спортивные трансляции. Автор отметил, что не заметил на U65QF размытия во время быстрых сцен, как это было с U75QG.

Характеристики Hisense U65QF:

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG;

частота обновления — 144 Гц;

программное обеспечение — Amazon Fire TV;

порты — 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0, 1x USB 2.0 (тип A), 1x USB 3.0 (тип A).

Напомним, что цена OLED-телевизора LG C4, выпущенного в позапрошлом году, значительно снизилась по сравнению со стартовой.

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