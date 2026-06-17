Hisense UR8 против Samsung QN80H: эксперт сравнил популярные телевизоры по качеству картинки (фото)

Телевизоры Hisense UR8 и Samsung QN80H используют разные технологии, однако в настоящее время они находятся примерно в одной ценовой категории.

Прошлогодняя модель Hisense UR8 получила дисплей RGB mini-LED, тогда как в Samsung QN80H используется стандартный экран mini-LED. Возможности этих телевизоров сравнил эксперт портала TechRadar Джеймс Дэвидсон.

Цвета

Одним из основных преимуществ дисплеев RGB mini-LED являются яркие цвета. При этом компания Samsung славится своей динамичной цветопередачей как в OLED-, так и в mini-LED-телевизорах.

Цвета на Hisense UR8 и Samsung QN80H Фото: TechRadar

Чтобы сравнить цвета Hisense UR8 и Samsung QN80H, автор настроил оба телевизора в их стандартные режимы HDR Cinema. Как оказалось, Hisense UR8 действительно отличаются хорошей насыщенностью, однако всё же уступают Samsung QN80H по яркости.

Відео дня

В отдельных моментах яркие цвета на Samsung QN80H выглядели несколько искусственно, тогда как Hisense UR8 демонстрировал более естественные оттенки. Стоит отметить, что Hisense UR8 воспроизводит более точные цвета именно в режиме HDR Cinema, тогда как в стандартном режиме появляется чрезмерная яркость, что выглядит неестественно.

Контрастность и подсветка

Чтобы проверить, насколько хорошо Hisense UR8 и Samsung QN80H справляются с тёмными сценами, Дэвидсон включил фильм "Бэтмен" в режиме Filmmaker. В результате Samsung QN80H продемонстрировал более высокую контрастность, с более глубокими тёмными тонами и более яркими светлыми точками.

Контрастность Hisense UR8 и Samsung QN80H Фото: TechRadar

Hisense UR8 также демонстрировал хороший контраст и четкие детали в тенях, но темные участки выглядели более размытыми и серыми. По словам эксперта, это можно частично исправить в настройках, снизив яркость со стандартных 50 до 49. Благодаря этому UR8 показывает гораздо более глубокие черные тона.

Отражения на Hisense UR8 и Samsung QN80H Фото: TechRadar

Эксперт также отметил, что при тестировании в темной комнате Hisense UR8 демонстрировал более качественное управление подсветкой и лучшие углы обзора. Если смотреть не спереди, Samsung QN80H демонстрировал эффект помутнения на тёмном фоне, где проступала подсветка.

Яркость

Яркость Samsung QN80H и Hisense UR8 Фото: TechRadar

В ходе тестирования Hisense UR8 продемонстрировал пиковую яркость 2087 нит в окне 10 % в режиме Filmmaker и 2394 нит в стандартном режиме. В свою очередь, Samsung QN80H показал лишь 1189 нит в режиме Filmmaker и 1204 нит в стандартном режиме.

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Что касается полноэкранного HDR, Hisense UR8 продемонстрировал 771 нит в режиме Filmmaker и 767 нит в стандартном режиме, тогда как Samsung QN80H достиг 603 нит и 672 нит соответственно.

В реальных условиях Дэвидсон заметил, что у Samsung QN80H более выраженные светлые участки. Зато Hisense UR8 лучше справляется с обработкой бликов, что, вероятно, связано с его антибликовым слоем, а не с яркостью. QN80H тоже имеет антибликовое покрытие, но оно оказалось менее эффективным.

Выводы

Хотя Hisense UR8 использует более новую технологию дисплея, он по-прежнему уступает Samsung QN80H по ряду параметров. Samsung предлагает более насыщенные цвета и более четкие текстуры, однако RGB-экран Hisense имеет лучшие углы обзора и более точное управление подсветкой. Телевизор UR8 также требует некоторой настройки изображения, тогда как QN80H обещает превосходное изображение сразу после включения.

Напомним, что эксперт сравнил телевизоры, в которых используются две новые технологии — RGB LED и SQD.

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