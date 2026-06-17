Hisense UR8 проти Samsung QN80H: експерт порівняв популярні телевізори за якістю картинки (фото)

Телевізори Hisense UR8 та Samsung QN80H використовують різні технології, проте наразі вони перебувають приблизно в одній ціновій категорії.

Торішній Hisense UR8 отримав дисплей RGB mini-LED, тоді як Samsung QN80H використовує стандартний екран mini-LED. Можливості цих телевізорів порівняв експерт порталу TechRadar Джеймс Девідсон.

Кольори

Однією з основних переваг дисплеїв RGB mini-LED є яскраві кольори. При цьому Samsung відома власним динамічним відтворенням кольору як у своїх OLED, так і в mini-LED телевізорах.

Кольори на Hisense UR8 та Samsung QN80H Фото: TechRadar

Щоб порівняти кольори Hisense UR8 та Samsung QN80H автор встановив обидва телевізори в їхні стандартні режими HDR Cinema. Як виявилось, Hisense UR8 справді мають хорошу насиченість, проте все ж поступаються Samsung QN80H за яскравістю.

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В окремих моментах яскраві кольори на Samsung QN80H виглядали дещо штучно, тоді як Hisense UR8 демонстрував більш природні відтінки. Варто зазначити, що Hisense UR8 видає точніші кольори саме у HDR Cinema, тоді у стандартному режимі з’являється надмірна яскравість, що виглядає неприродньо.

Контрастність та підсвічування

Щоб перевірити, наскільки добре Hisense UR8 та Samsung QN80H справляються з темними сценами, Девідсон увімкнув фільм "Бетмен" у режимі Filmmaker. В результаті Samsung QN80H показав вищу контрастність, з глибшими темними тонами та яскравішими світлими точками.

Контрастність Hisense UR8 та Samsung QN80H Фото: TechRadar

Hisense UR8 теж демонстрував хороший контраст та чіткі деталі тіней, але темні ділянки мали більш розмитий, сірий вигляд. За словами експерта, це можна частково виправити у налаштуваннях, знизивши яскравість зі стандартних 50 до 49. Завдяки цьому UR8 показує набагато глибші чорні тони.

Відблиски на Hisense UR8 та Samsung QN80H Фото: TechRadar

Експерт також зауважив, що під час тестування в темній кімнаті Hisense UR8 мав краще керування підсвічуванням та кращі кути огляду. Якщо не дивитися спереду, Samsung QN80H демонстрував ефект помутніння на темному фоні, де просочувалося підсвічування.

Яскравість

Яскравість Samsung QN80H та Hisense UR8 Фото: TechRadar

В ході тестування Hisense UR8 видав пікову яскравість 2087 ніт у вікні 10% у режимі Filmmaker та 2394 ніт у стандартному режимі. Своєю чергою Samsung QN80H показав лише 1189 ніт у режимі Filmmaker та 1204 ніт у стандартному режимі.

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Що стосується повноекранного HDR, Hisense UR8 продемонстрував 771 ніт у режимі Filmmaker та 767 ніт у стандартному режимі, тоді як Samsung QN80H сягнув 603 ніт та 672 ніт відповідно.

У реальному житті Девідсон помітив, що Samsung QN80H має більш виразні світлі ділянки. Натомість Hisense UR8 краще справляється з обробкою відблисків, що, ймовірно, пов'язано з його антибліковим шаром, а не з яскравістю. QN80H теж має антиблікове покриття, але воно виявилось менш ефективним.

Висновки

Хоча Hisense UR8 використовує новішу технологію дисплея, він все ще поступається Samsung QN80H за низкою параметрів. Samsung пропонує насиченіші кольори та чіткіші текстури, однак RGB-екран Hisense має кращі кути огляду та краще керування підсвічуванням. Телевізор UR8 також потребує певного налаштування зображення, тоді як QN80H обіцяє чудову картинку одразу після запуску.

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