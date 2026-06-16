Найкращі OLED-телевізори у 2026 році: топ 3 моделі за результатами тестів (фото)

OLED-телевізори відомі своїми яскравими та барвистими дисплеями, що робить їх надзвичайно популярними. Деякі моделі LG та Samsung особливо виділяються на тлі конкурентів.

Оглядач техніки Джеймс Фрю випробував низку сучасних OLED-телевізорів та обрав 3 найкращі моделі у 2026 році. Результати тестів оприлюднив портал Tom's Guide.

LG B6

LG B6 Фото: tomsguide.com

Новий OLED-телевізор LG B6 отримав значні покращення порівняно з торішнім LG B5, тож може конкурувати з набагато дорожчими телевізорами за продуктивністю. Лабораторні тести показали, що дисплей LG B6 блискуче справляється з контрастністю та кольорами.

LG B6 має частоту оновлення 120 Гц і чотири порти HDMI 2.1, що робить його чудовим варіантом для геймерів та спортивних фанатів. Телевізор постачається з програмним забезпеченням webOS 26 від LG, яке є досить простим та підтримує багато функцій штучного інтелекту.

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Попри пристойну яскравість, експерт не радить розміщувати LG B6 під прямими сонячними променями. Він також рекомендує використовувати режим "Яскравий" вдень та режим "Кінорежисер", коли в кімнаті темно.

Характеристики LG B6:

розміри — 48, 65, 77, 83 дюймів;

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG;

частота оновлення — 120 Гц;

програмне забезпечення — webOS 26;

порти — 4x HDMI 2.1.

LG C5

LG C5 Фото: tomsguide.com

Телевізор LG C5 отримав від експерта звання найкращої бюджетної OLED-моделі. Він вийшов ще у 2025 році, тож сьогодні коштує приблизно вдвічі дешевше за свою початкову роздрібну вартість.

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За словами Фрю, LG C5 — це напрочуд універсальний, яскравий та барвистий телевізор. Основною перевагою даної моделі експерт вважає обробку кольорів. C5 чудово підійде як для перегляду висококонтрастних фільмів, так і для спортивних трансляцій у прямому ефірі.

Хоча частота оновлення 120 Гц не є найкращою на ринку, її цілком достатньо для більшості ігор. Автор наголосив, що LG C5 дуже добре справляється зі швидкими сценами без жодного зависання.

Характеристики LG C5:

розміри — 42, 48, 55, 65, 77, 83 дюйми;

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG;

частота оновлення — 120 Гц;

програмне забезпечення — webOS 25;

порти — 4x HDMI 2.1.

Samsung S90F OLED

Samsung S90F OLED Фото: tomsguide.com

Тести показали , що телевізор Samsung S90F OLED є одним з найкращих варіантів для геймерів, зокрема завдяки спеціалізованим ігровим функціям. Одразу після підключення ігрової консолі до одного з чотирьох портів HDMI 2.1 телевізор розпізнає пристрій і додає меню для цієї консолі зі списком нещодавно зіграних ігор. Також є окремий ігровий режим, який оптимізує роботу телевізора для покращення продуктивності.

В ході тестів Samsung S90F OLED показав надзвичайно низьку затримку введення на рівні 9,1 мс. Серед інших переваг Samsung S90F OLED експерт також виділив хорошу передачу кольорів та високу контрастність.

Характеристики Samsung S90F OLED:

розміри — 42, 48, 55, 65, 77, 83 дюйми;

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — HDR10, HDR10+, HLG;

частота оновлення — до 144 Гц;

програмне забезпечення — Tizen OS 9;

порти HDMI — 4x HDMI 2.1.

Нагадаємо, у 2026 році все ще варто звернути увагу на OLED-телевізор LG C4 2024 року випуску.

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