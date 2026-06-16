Лучшие OLED-телевизоры 2026 года: топ-3 модели по результатам тестов (фото)

OLED-телевизоры известны своими яркими и красочными дисплеями, что делает их чрезвычайно популярными. Некоторые модели LG и Samsung особенно выделяются на фоне конкурентов.

Обозреватель техники Джеймс Фрю протестировал ряд современных OLED-телевизоров и выбрал 3 лучшие модели 2026 года. Результаты тестов опубликовал портал Tom's Guide.

LG B6

LG B6 Фото: tomsguide.com

Новый OLED-телевизор LG B6 получил значительные улучшения по сравнению с прошлогодней моделью LG B5, поэтому по производительности он может составить конкуренцию гораздо более дорогим телевизорам. Лабораторные тесты показали, что дисплей LG B6 блестяще справляется с контрастностью и цветопередачей.

LG B6 имеет частоту обновления 120 Гц и четыре порта HDMI 2.1, что делает его отличным выбором для геймеров и любителей спорта. Телевизор поставляется с программным обеспечением webOS 26 от LG, которое достаточно простое и поддерживает множество функций искусственного интеллекта.

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Несмотря на приличную яркость, эксперт не советует ставить LG B6 под прямыми солнечными лучами. Он также рекомендует использовать режим "Яркий" днём и режим "Кинорежиссёр", когда в комнате темно.

Характеристики LG B6:

размеры — 48, 65, 77, 83 дюймов;

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG;

частота обновления — 120 Гц;

программное обеспечение — webOS 26;

порты — 4x HDMI 2.1.

LG C5

LG C5 Фото: tomsguide.com

Телевизор LG C5 был признан экспертом лучшей бюджетной OLED-моделью. Он вышел ещё в 2025 году, поэтому сегодня стоит примерно в два раза дешевле своей первоначальной розничной цены.

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По словам Фрю, LG C5 — это удивительно универсальный, яркий и красочный телевизор. Основным преимуществом данной модели эксперт считает цветопередачу. C5 прекрасно подойдет как для просмотра высококонтрастных фильмов, так и для спортивных трансляций в прямом эфире.

Хотя частота обновления 120 Гц не является самой высокой на рынке, её вполне достаточно для большинства игр. Автор отметил, что LG C5 очень хорошо справляется с динамичными сценами без каких-либо зависаний.

Характеристики LG C5:

размеры — 42, 48, 55, 65, 77, 83 дюйма;

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG;

частота обновления — 120 Гц;

программное обеспечение — webOS 25;

порты — 4x HDMI 2.1.

Samsung S90F OLED

Samsung S90F OLED Фото: tomsguide.com

Тесты показали, что телевизор Samsung S90F OLED является одним из лучших вариантов для геймеров, в частности благодаря специализированным игровым функциям. Сразу после подключения игровой консоли к одному из четырёх портов HDMI 2.1 телевизор распознаёт устройство и добавляет меню для этой консоли со списком недавно сыгранных игр. Также есть отдельный игровой режим, который оптимизирует работу телевизора для повышения производительности.

В ходе тестов Samsung S90F OLED продемонстрировал чрезвычайно низкую задержку ввода — 9,1 мс. Среди других преимуществ Samsung S90F OLED эксперт также отметил хорошую цветопередачу и высокую контрастность.

Характеристики Samsung S90F OLED:

размеры — 42, 48, 55, 65, 77, 83 дюйма;

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — HDR10, HDR10+, HLG;

частота обновления — до 144 Гц;

программное обеспечение — Tizen OS 9;

порты HDMI — 4x HDMI 2.1.

Напомним, что в 2026 году по-прежнему стоит обратить внимание на OLED-телевизор LG C4 2024 года выпуска.

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