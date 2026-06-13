Лучшие QLED-телевизоры 2026 года: топ-3 модели по доступным ценам (фото)

Технологии квантовых точек (QLED) становятся все более массовыми, предлагая пользователям насыщенную цветопередачу и высокую контрастность по адекватным ценам.

Фокус собрал три оптимальных варианта от ведущих брендов на рынке Украины, которые сейчас предлагаются по хорошим ценам и радуют пользователей качеством, согласно отзывам владельцев.

Haier QLED 55" H55S80FUX

Эта 55-дюймовая модель оснащена VA-матрицей с прямой подсветкой Direct LED и разрешением 4K (3840x2160). Телевизор обеспечивает охват 94% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает технологию HDR для детализации как в светлых, так и в темных участках кадра. В качестве операционной системы используется платформа Google TV, которая предоставляет доступ к тысячам приложений, поддерживает голосовое управление через Google Assistant и трансляцию контента со смартфона с помощью технологии HaiCast. За звук отвечают два стереодинамика общей мощностью 24 Вт с поддержкой Dolby Atmos и алгоритмами калибровки dbx-tv.

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Телевизор Haier QLED 55" H55S80FUX Фото: rozetka.com.ua

Несмотря на базовую частоту обновления панели в 60 Гц, устройство хорошо адаптировано для гейминга. Благодаря портам HDMI 2.1 телевизор поддерживает технологии переменной частоты обновления (VRR) до 120 Гц через программную функцию DLG (Dual Line Gate), автоматический режим низкой задержки (ALLM) и улучшенный возвратный аудиоканал (eARC). Это позволяет минимизировать разрывы кадров и обеспечить плавный игровой процесс на современных консолях.

Цена Haier QLED 55": 14 999 грн

Ergo QLED 60" 60JUQ7500

60-дюймовый телевизор в безрамочном дизайне построен на базе 10-битной матрицы SMVA с разрешением 4K и технологией квантовых точек. Модель выделяется широкой поддержкой форматов расширенного динамического диапазона, включая Dolby Vision, HDR10 и HLG. Обработка изображения возложена на процессор S AI Engine, который использует алгоритмы искусственного интеллекта для масштабирования разрешения и улучшения контрастности. Для защиты зрения предусмотрены аппаратные фильтры синего света (Low Blue Light) и технология устранения мерцания (Flicker Free).

Телевизор Ergo QLED 60" 60JUQ7500 Фото: rozetka.com.ua

Телевизор работает под управлением Google TV и комплектуется эргономичным пультом с микрофоном и полезной функцией звукового поиска в случае его потери. Базовая частота обновления составляет 60 Гц, однако для придания изображению большей плавности применяются технология интерполяции кадров MEMC и режим 120 Hz Turbo Motion. Для подключения периферии и консолей доступны порты HDMI (включая один HDMI 2.1) с поддержкой VRR и ALLM, а аудиосистема мощностью 20 Вт поддерживает стандарт Dolby Atmos.

Цена Ergo QLED 60": 17 777 грн

Samsung QLED 65" QE65Q7F5AUXUA

Крупная 65-дюймовая QLED-панель от Samsung базируется на процессоре NQ4 AI Gen2, который в реальном времени оптимизирует качество изображения и звука с помощью нейросетей. Экран имеет разрешение 4K, сертификацию цветопередачи PANTONE и поддержку формата Quantum HDR (HDR10+). Операционная система Tizen с интерфейсом One UI обеспечивает не только доступ к медиаконтенту, но и выполняет роль хаба для умного дома SmartThings. Безопасность личных данных и IoT-устройств обеспечивается встроенной платформой Samsung Knox Security.

Телевизор Samsung QLED 65" QE65Q7F5AUXUA Фото: rozetka.com.ua

Базовая частота панели составляет 50 Гц, а за плавность динамичных сцен отвечает алгоритм Motion Xcelerator. Геймеры оценят наличие трех портов HDMI 2.1, функции ALLM, HGiG и специальной игровой панели (Game Bar) для быстрой настройки параметров монитора и изменения соотношения сторон до ультраширокого. Акустическая система (20 Вт) дополнена функцией OTS Lite, создающей виртуальный объемный звук, следующий за объектами на экране, а технология Q-Symphony позволяет динамикам телевизора работать синхронно с фирменным саундбаром. В комплекте поставляется экологичный пульт SolarCell, заряжающийся от внутреннего и естественного освещения.

Цена Samsung QLED 65": 29 999 грн

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