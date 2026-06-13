Найкращі QLED-телевізори 2026 року: топ-3 моделі за доступними цінами (фото)

Технології квантових точок (QLED) стають дедалі популярнішими, пропонуючи користувачам насичену передачу кольорів та високу контрастність за прийнятними цінами.

Фокус підібрав три найкращі варіанти від провідних брендів на ринку України, які зараз продаються за вигідними цінами та радують користувачів своєю якістю, згідно з відгуками власників.

Haier QLED 55" H55S80FUX

Ця 55-дюймова модель оснащена VA-матрицею з прямим підсвічуванням Direct LED та роздільною здатністю 4K (3840x2160). Телевізор забезпечує охоплення 94% колірного простору DCI-P3 і підтримує технологію HDR для деталізації як у світлих, так і в темних ділянках кадру. В якості операційної системи використовується платформа Google TV, яка надає доступ до тисяч додатків, підтримує голосове керування через Google Assistant і трансляцію контенту зі смартфона за допомогою технології HaiCast. За звук відповідають два стереодинаміки загальною потужністю 24 Вт з підтримкою Dolby Atmos та алгоритмами калібрування dbx-tv.

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Телевізор Haier QLED 55" H55S80FUX Фото: rozetka.com.ua

Попри базову частоту оновлення екрана в 60 Гц, пристрій добре пристосований для ігор. Завдяки портам HDMI 2.1 телевізор підтримує технології змінної частоти оновлення (VRR) до 120 Гц через програмну функцію DLG (Dual Line Gate), автоматичний режим низької затримки (ALLM) та покращений зворотний аудіоканал (eARC). Це дозволяє мінімізувати розриви кадрів і забезпечити плавний ігровий процес на сучасних консолях.

Ціна Haier QLED 55": 14 999 грн

Ergo QLED 60" 60JUQ7500

60-дюймовий телевізор у безрамковому дизайні побудований на базі 10-бітної матриці SMVA з роздільною здатністю 4K та технологією квантових точок. Модель вирізняється широкою підтримкою форматів розширеного динамічного діапазону, включаючи Dolby Vision, HDR10 та HLG. Обробка зображення покладена на процесор S AI Engine, який використовує алгоритми штучного інтелекту для масштабування роздільної здатності та поліпшення контрастності. Для захисту зору передбачені апаратні фільтри синього світла (Low Blue Light) і технологія усунення мерехтіння (Flicker Free).

Телевізор Ergo QLED 60" 60JUQ7500 Фото: rozetka.com.ua

Телевізор працює на базі Google TV і комплектується ергономічним пультом із мікрофоном та корисною функцією звукового пошуку на випадок його втрати. Базова частота оновлення становить 60 Гц, однак для надання зображенню більшої плавності застосовуються технологія інтерполяції кадрів MEMC і режим 120 Hz Turbo Motion. Для підключення периферії та консолей доступні порти HDMI (включно з одним HDMI 2.1) з підтримкою VRR та ALLM, а аудіосистема потужністю 20 Вт підтримує стандарт Dolby Atmos.

Ціна Ergo QLED 60": 17 777 грн

Samsung QLED 65" QE65Q7F5AUXUA

Велика 65-дюймова QLED-панель від Samsung працює на базі процесора NQ4 AI Gen2, який у реальному часі оптимізує якість зображення та звуку за допомогою нейромереж. Екран має роздільну здатність 4K, сертифікацію передачі кольорів PANTONE та підтримку формату Quantum HDR (HDR10+). Операційна система Tizen з інтерфейсом One UI забезпечує не тільки доступ до медіаконтенту, але й виконує роль хабу для розумного будинку SmartThings. Безпека особистих даних та IoT-пристроїв забезпечується вбудованою платформою Samsung Knox Security.

Телевізор Samsung QLED 65" QE65Q7F5AUXUA Фото: rozetka.com.ua

Базова частота панелі становить 50 Гц, а за плавність динамічних сцен відповідає алгоритм Motion Xcelerator. Геймери оцінять наявність трьох портів HDMI 2.1, функції ALLM, HGiG та спеціальної ігрової панелі (Game Bar) для швидкого налаштування параметрів монітора та зміни співвідношення сторін до ультраширокого. Акустична система (20 Вт) доповнена функцією OTS Lite, що створює віртуальний об'ємний звук, який слідує за об'єктами на екрані, а технологія Q-Symphony дозволяє динамікам телевізора працювати синхронно з фірмовим саундбаром. У комплекті поставляється екологічний пульт SolarCell, що заряджається від внутрішнього та природного освітлення.

Ціна Samsung QLED 65": 29 999 грн

Раніше повідомлялося про недорогий, але якісний OLED-телевізор, який подешевшав у 2026 році.