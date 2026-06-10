Недорогий, але якісний OLED-телевізор: яка модель LG подешевшала у 2026 році (фото)

Хоча LG C5 став одним із найпопулярніших телевізорів цього року, доступніший LG C4 теж заслуговує на увагу. Розповідаємо, чи варто брати цю модель у 2026 році, згідно з відгуками експертів і користувачів.

Логічно припустити, що LG C5 в усьому кращий за попередника C4, але на подив це не зовсім так. Фокус наводить огляд бюджентого OLED-телевізора LG 2024 року в сучасних реаліях.

LG C4 проти LG C5: у чому різниця

Фахівці профільного порталу RTINGS протестували обидва телевізори і дійшли висновку, що вони дуже схожі, незважаючи на відмінності в цінах. Нова модель C5 виграє в основному за рахунок підвищеної яскравості. Вона краще справляється з відблисками в добре освітлених кімнатах і демонструє більший колірний об'єм у сценах з HDR.

LG C4 Фото: Скриншот

Проте у торішнього C4 OLED є вагомий козир: телевізор підтримує транзитну передачу аудіо у форматі DTS (audio passthrough). Це важливий плюс для тих користувачів, у яких немає сучасного ресивера або саундбара з входами HDMI.

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Британські оглядачі з What Hi-Fi? також високо оцінюють C4. Вони називають його величезним кроком вперед порівняно зі старою моделлю C3, відзначаючи більш різку і насичену картинку.

LG C5 Фото: Future

Характеристики та функції LG C4

Телевізор оснащений приємною OLED-матрицею з роздільною здатністю 4K (3840x2160 пікселів). Підтримується розширений динамічний діапазон (HDR10, HLG і Dolby Vision). За поліпшення звуку і масштабування контенту відповідає процесор з алгоритмами 9 AI Sound Pro. Вбудована акустика видає 20 Вт потужності і підтримує Dolby Atmos.

Для геймерів тут передбачено чотири порти HDMI 2.1, підтримка змінної частоти оновлення (VRR), технологій AMD FreeSync і G-Sync. Матриця здатна видавати частоту до 144 Гц при підключенні до потужного ПК. Працює ТВ на базі фірмової операційної системи webOS, яка вирізняється спритною роботою і плавними анімаціями.

Плюси та мінуси LG C4

На основі тестування експертів можна виділити такі головні сильні та слабкі сторони OLED-телевізора LG C4.

Плюси:

Насичене, різке і живе зображення, що зберігає природні відтінки.

Відмінний інтерфейс webOS і безкомпромісні характеристики для консольного і ПК-геймінгу.

Покращена якість вбудованого звуку порівняно з минулими поколіннями.

Підтримка наскрізного передавання звуку DTS.

Мінуси:

Невелика втрата деталей у тінях під час перегляду SDR-контенту.

Відсутність передової технології MLA (Micro Lens Array), що збільшує пікову яскравість.

Телевізор LG C4 Фото: Скриншот

Відгуки покупців в Україні

На наших майданчиках на кшталт Hotline телевізор LG C4 збирає високі оцінки — в середньому 4.7 бала з 5 можливих. Власники хвалять LG C4 за ідеальну плавність картинки, приємний дизайн і швидке налаштування операційної системи. Окремим плюсом виділяють рідкісну можливість одночасного підключення двох пар Bluetooth-навушників без додаткових репітерів.

Головний недолік, який дратує покупців — ергономіка задньої панелі. Інженери невдало розмістили роз'єми. Якщо телевізор щільно висить на стіні або вбудований у нішу, підібратися до портів без зняття панелі практично неможливо.

Ціни в Україні

LG OLED42C4 — від 32 404 грн

— від 32 404 грн LG OLED48C4 — від 39 309 грн

— від 39 309 грн LG OLED55C4 — від 41 795 грн

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