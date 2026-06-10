Недорогой, но качественный OLED-телевизор: какая модель LG подешевела в 2026 году (фото)

Хотя LG C5 стал одним из самых популярных телевизоров этого года, более доступный LG C4 тоже заслуживает внимания. Рассказываем, стоит ли брать эту модель в 2026 году, согласно отзывам экспертов и пользователей.

Логично предположить, что LG C5 во всем лучше предшественника C4, но на удивлениеЮ это не совсем так. Фокус приводит обзор бюджентого OLED-телевизора LG 2024 года в современных реалиях.

LG C4 против LG C5: в чем разница

Специалисты профильного портала RTINGS протестировали оба телевизора и пришли к выводу, что они очень похожи, несмотря на различия в ценах. Новая модель C5 выигрывает в основном за счет повышенной яркости. Она лучше справляется с бликами в хорошо освещенных комнатах и демонстрирует больший цветовой объем в сценах с HDR.

LG C4 Фото: Скриншот

Тем не менее у прошлогоднего C4 OLED есть весомый козырь: телевизор поддерживает транзитную передачу аудио в формате DTS (audio passthrough). Это важный плюс для тех пользователей, у которых нет современного ресивера или саундбара с входами HDMI.

Відео дня

Британские обозреватели из What Hi-Fi? также высоко оценивают C4. Они называют его огромным шагом вперед по сравнению со старой моделью C3, отмечая более резкую и насыщенную картинку.

LG C5 Фото: Future

Характеристики и функции LG C4

Телевизор оснащен приятной OLED-матрицей с разрешением 4K (3840x2160 пикселей). Поддерживается расширенный динамический диапазон (HDR10, HLG и Dolby Vision). За улучшение звука и масштабирование контента отвечает процессор с алгоритмами 9 AI Sound Pro. Встроенная акустика выдает 20 Вт мощности и поддерживает Dolby Atmos.

Для геймеров здесь предусмотрены четыре порта HDMI 2.1, поддержка переменной частоты обновления (VRR), технологий AMD FreeSync и G-Sync. Матрица способна выдавать частоту до 144 Гц при подключении к мощному ПК. Работает ТВ на базе фирменной операционной системы webOS, которая отличается шустрой работой и плавными анимациями.

Плюсы и минусы LG C4

На основе тестирования экспертов можно выделить следующие главные сильные и слабые стороны OLED-телевизора LG C4.

Плюсы:

Насыщенное, резкое и живое изображение, сохраняющее естественные оттенки.

Отличный интерфейс webOS и бескомпромиссные характеристики для консольного и ПК-гейминга.

Улучшенное качество встроенного звука по сравнению с прошлыми поколениями.

Поддержка сквозной передачи звука DTS.

Минусы:

Небольшая потеря деталей в тенях при просмотре SDR-контента.

Отсутствие передовой технологии MLA (Micro Lens Array), увеличивающей пиковую яркость.

Телевизор LG C4 Фото: Скриншот

Отзывы покупателей в Украине

На наших площадках вроде Hotline телевизор LG C4 собирает высокие оценки — в среднем 4.7 балла из 5 возможных. Владельцы хвалят LG C4 за идеальную плавность картинки, приятный дизайн и быструю настройку операционной системы. Отдельным плюсом выделяют редкую возможность одновременного подключения двух пар Bluetooth-наушников без дополнительных репитеров.

Главный недостаток, который раздражает покупателей — эргономика задней панели. Инженеры неудачно разместили разъемы. Если телевизор плотно висит на стене или встроен в нишу, подобраться к портам без снятия панели практически невозможно.

Цены в Украине

LG OLED42C4 — от 32 404 грн

— от 32 404 грн LG OLED48C4 — от 39 309 грн

— от 39 309 грн LG OLED55C4 — от 41 795 грн

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