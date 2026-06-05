Лучшие 65-дюймовые телевизоры 2026 года: топ-5 моделей по версии экспертов (фото)

Выбрать качественный 65-дюймовый телевизор по результатам тестов поможет рейтинг профильных обозревателей, который мы адаптировали для вас.

Именно эта диагональ стала популярной для гостиных, поскольку обеспечивает яркие ощущения от домашнего кинотеатра, не перегружая интерьер. К тому же ассортимент для этого формата весьма обширен — от премиальных флагманов до доступных, но технологичных моделей.

В авторитетном британском издании What Hi-Fi? проверили главные новинки рынка и составили топ лучших 65-дюймовых телевизоров 2026 года.

Sony Bravia 8 II — лучший телевизор в целом

Эта модель на базе панели QD-OLED признана самым универсальным решением на рынке. Благодаря фирменному процессору Sony XR телевизор выдает невероятно реалистичную, глубокую и трехмерную картинку. Цветопередача остается насыщенной, но естественной, а фирменная технология Acoustic Surface Audio+ превращает сам экран в динамик, обеспечивая точное позиционирование звука и четкие диалоги.

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Телевизор Sony Bravia 8 II Фото: What Hi-Fi?

Характеристики Sony Bravia 8 II:

Тип матрицы: QD-OLED

QD-OLED Разрешение: 4K Ultra HD (3840х2160 пикселей)

4K Ultra HD (3840х2160 пикселей) Поддержка HDR: HLG, HDR10, Dolby Vision

HLG, HDR10, Dolby Vision Операционная система: Google TV

Google TV Разъемы HDMI: 4 входа (из них 2 порта — HDMI 2.1 с пропускной способностью 48 Гбит/с)

4 входа (из них 2 порта — HDMI 2.1 с пропускной способностью 48 Гбит/с) Игровые функции: 4K/120 Гц, VRR, ALLM, игровой режим Dolby Vision

4K/120 Гц, VRR, ALLM, игровой режим Dolby Vision Аудиовозможности: поддержка eARC, оптический выход

поддержка eARC, оптический выход Размеры без подставки (ВхШхГ): 71 х 122 х 3,4 см

Плюсы:

Исключительно яркое, живое и трехмерное качество изображения.

Идеальный черный цвет и превосходная детализация в темных сценах.

Потрясающая кинематографическая точность картинки прямо "из коробки".

Минусы:

Уступает по пиковой яркости модели LG G5.

Всего два порта поддерживают полноценный стандарт HDMI 2.1.

Расположение ножек подставки может показаться неудобным для некоторой мебели.

LG C5 — лучший OLED-телевизор

Линейка C-series от LG традиционно предлагает лучшее соотношение цены и возможностей среди OLED-панелей. Модель C5 получила процессор Alpha 9 Gen 8 и увеличенную яркость по сравнению с предшественниками. Картинка в режиме Filmmaker Mode идеально сбалансирована между сочностью и аутентичностью. Телевизор предлагает бескомпромиссные игровые возможности благодаря наличию сразу четырех полноценных портов HDMI 2.1.

Телевизор LG C5 Фото: zdnet.com

Характеристики LG C5:

Тип матрицы: OLED (WOLED)

OLED (WOLED) Разрешение: 4K Ultra HD (3840х2160 пикселей)

4K Ultra HD (3840х2160 пикселей) Поддержка HDR: HLG, HDR10, Dolby Vision

HLG, HDR10, Dolby Vision Операционная система: webOS 25

webOS 25 Разъемы HDMI: 4 входа (все четыре — HDMI 2.1 по 48 Гбит/с)

4 входа (все четыре — HDMI 2.1 по 48 Гбит/с) Игровые функции: 4K/120 Гц, 4K/144 Гц, VRR, ALLM, Dolby Vision Game, HGiG

4K/120 Гц, 4K/144 Гц, VRR, ALLM, Dolby Vision Game, HGiG Аудиовозможности: 2.2-канальная система мощностью 40 Вт, eARC, оптический выход

2.2-канальная система мощностью 40 Вт, eARC, оптический выход Размеры без подставки (ВхШхГ): 70 х 122 х 4,5 см

Плюсы:

Насыщенное, плотное и вовлекающее изображение с отличным балансом яркости.

Великолепная контрастность и цельность картинки.

Максимальный и бескомпромиссный набор функций для геймеров.

Минусы:

Встроенный звук скорее неплохой, чем выдающийся (не хватает басов).

Слишком привычный дизайн, не меняющийся годами.

Пульт дистанционного управления без подсветки кнопок.

TCL C7K / QM7K — лучший бюджетный выбор

Если вам нужно максимальное качество за минимум денег, этот Mini LED телевизор находится вне конкуренции. Благодаря плотной сетке из 1008 зон локального затемнения и процессору AiPQ Pro, панель выдает высокую яркость и глубокий черный цвет с минимальным эффектом ореола вокруг светлых объектов. Аудиосистема для этой модели разрабатывалась в партнерстве с Bang & Olufsen.

TCL C7K/QM7K Фото: What Hi-Fi?

Характеристики TCL C7K / QM7K:

Тип матрицы: Quantum Dot LCD с подсветкой Mini LED (1008 зон затемнения)

Quantum Dot LCD с подсветкой Mini LED (1008 зон затемнения) Разрешение: 4K Ultra HD (3840х2160 пикселей)

4K Ultra HD (3840х2160 пикселей) Поддержка HDR: HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision

HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision Операционная система: Google TV

Google TV Разъемы HDMI: 4 входа (из них 2 порта — HDMI 2.1)

4 входа (из них 2 порта — HDMI 2.1) Игровые функции: 4K/144 Гц, 4K/120 Гц, VRR (включая AMD FreeSync Premium Pro), ALLM, Dolby Vision Game

4K/144 Гц, 4K/120 Гц, VRR (включая AMD FreeSync Premium Pro), ALLM, Dolby Vision Game Аудиовозможности: чистый звук от Bang & Olufsen, поддержка eARC, оптический выход

чистый звук от Bang & Olufsen, поддержка eARC, оптический выход Размеры без подставки (ВхШхГ): 83 х 144 x 5,6 см

Плюсы:

Потрясающие показатели яркости, контрастности и сочности цветов для своего класса.

Исключительное соотношение цены и качества.

Богатый набор игровых функций.

Минусы:

Только два разъема HDMI обладают полной пропускной способностью стандарта 2.1.

Звуковая сцена может терять слаженность на сложных аудиоэффектах.

Отсутствие некоторых локальных ТВ-сервисов (актуально для рынка Великобритании).

Sony Bravia 7 — лучший премиальный Mini LED

Отличный выбор для тех, кто принципиально не хочет покупать OLED ТВ из-за страха выгорания или предпочитает максимальный запас яркости жидкокристаллических панелей. Благодаря системе контроля подсветки XR Backlight Master Drive и процессору XR, этот Mini LED телевизор по качеству контраста и глубине черного цвета подбирается вплотную к топовым моделям бренда.

Телевизор Sony Bravia 7 Фото: What Hi-Fi?

Характеристики Sony Bravia 7:

Тип матрицы: Quantum Dot LCD с подсветкой Mini LED (480 зон затемнения)

Quantum Dot LCD с подсветкой Mini LED (480 зон затемнения) Разрешение: 4K Ultra HD (3840х2160 пикселей)

4K Ultra HD (3840х2160 пикселей) Поддержка HDR: HLG, HDR10, Dolby Vision

HLG, HDR10, Dolby Vision Операционная система: Google TV

Google TV Разъемы HDMI: 4 входа (из них 2 порта — HDMI 2.1)

4 входа (из них 2 порта — HDMI 2.1) Игровые функции: 4K/120 Гц, VRR, ALLM, Dolby Vision Game

4K/120 Гц, VRR, ALLM, Dolby Vision Game Аудиовозможности: система Acoustic Multi-Audio, поддержка eARC, оптический выход

система Acoustic Multi-Audio, поддержка eARC, оптический выход Размеры без подставки (ВхШхГ): 83 х 145 х 5,7 см

Плюсы:

Выдающаяся цветопередача и высокий уровень контраста.

Впечатляюще точный и чистый контроль подсветки без явных засветов.

Достойное качество встроенной аудиосистемы.

Минусы:

Нет поддержки формата HDR10+.

Всего два порта HDMI поддерживают игровой режим 4K/120 Гц.

Ограниченные углы обзора, свойственные типу матрицы.

LG C6 — лучшая новая модель

Новейший представитель C-серии от LG совершил шаг вперед. Благодаря свежему процессору Alpha 11 Gen 3, инженерам удалось сделать картинку заметно ярче, а цветовые переходы — более плавными и глубокими по сравнению с прошлой моделью C5. Кроме того, обновленная платформа webOS 26 работает быстрее, а для ПК-геймеров добавлена поддержка частоты обновления до 165 Гц.

LG C6 Фото: TechRadar

Характеристики LG C6:

Тип матрицы: OLED (WOLED)

OLED (WOLED) Разрешение: 4K Ultra HD (3840х2160 пикселей)

4K Ultra HD (3840х2160 пикселей) Поддержка HDR: HLG, HDR10, Dolby Vision

HLG, HDR10, Dolby Vision Операционная система: webOS 26

webOS 26 Разъемы HDMI: 4 входа (все 4 порта — HDMI 2.1)

4 входа (все 4 порта — HDMI 2.1) Игровые функции: 4K/165 Гц (для ПК), 4K/120 Гц (для консолей), VRR, ALLM, Dolby Vision Game, HGiG

4K/165 Гц (для ПК), 4K/120 Гц (для консолей), VRR, ALLM, Dolby Vision Game, HGiG Аудиовозможности: улучшенное разделение каналов и глубокий бас, eARC, оптический выход

улучшенное разделение каналов и глубокий бас, eARC, оптический выход Размеры без подставки (ВхШхГ): 83 х 144 х 4,5 см

Плюсы:

Более яркое, богатое и детализированное изображение по сравнению с предшественником.

Заметно улучшенное, чистое и контролируемое звучание.

Традиционно эталонные технические характеристики для любых современных игр.

Минусы:

Внешний дизайн стал слишком узнаваемым и не предлагает ничего нового.

Максимальный уровень громкости встроенной акустики ограничен.

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