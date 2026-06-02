Дешевле, но ярче, чем OLED: эксперт посоветовал лучший Mini LED телевизор в 2026 году (фото)

Mini LED телевизоры предлагают яркую картинку и глубину черного цвета, сопоставимую с OLED, но не страдают от выгорания. Hisense U8QG заслужил высокие оценки экспертов.

Специалисты TechRadar делятся результатами тестирования и отзывом про данный бестселлер. В актуальном рейтинге телевизоров 2026 года Hisense U8QG признан лучшей моделью до 1000 долларов.

Дисплей

Главная фишка Hisense U8QG — матрица QLED с подсветкой Mini LED (фирменное название ULED) с разрешением 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD). Использование крошечных светодиодов и технологии полноматричного локального затемнения (Full Array Local Dimming) позволяет телевизору отключать подсветку в темных сценах. В результате черный цвет выглядит по-настоящему черным, почти не уступая OLED-аналогам.

Журналисты отмечают высокую пиковую яркость панели. Матрица имеет качественное антибликовое покрытие и поддерживает все актуальные форматы расширенного динамического диапазона, включая Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ и HLG. Любой контент выглядит сочным, объемным и детализированным.

Модель Hisense U8QG значительно ярче, чем серия U8N 2024 года, которая также отличается высокой яркостью Фото: Future

Игровые возможности

Для владельцев консолей (PlayStation 5 и Xbox Series X) и мощных ПК телевизор предлагает бескомпромиссные характеристики. Частота обновления экрана достигает 165 Гц, что обеспечивает идеальную плавность в динамичных шутерах.

Аппарат оснащен тремя портами стандарта HDMI 2.1. Поддерживается адаптивная синхронизация FreeSync Premium Pro, автоматический режим низкой задержки (ALLM) и гейминг в форматах Dolby Vision и HDR10+. Встроенный Game Mode Pro минимизирует задержку сигнала до незаметных глазу значений.

Звук и операционная система

Аудиосистема телевизора имеет конфигурацию 4.1.2 с суммарной мощностью 72 Вт и поддержкой пространственного звука Dolby Atmos и DTS Virtual:X. Звук громкий и погружающий, однако эксперты отмечают небольшие нюансы со встроенным сабвуфером при максимальных нагрузках.

Что касается программного обеспечения, на украинском рынке телевизор работает под управлением фирменной ОС VIDAA U7. Это в целом плюс: система загружается за секунды, работает шустро, не перегружена лишним мусором и изначально содержит все популярные в Украине сервисы (Megogo, Netflix, YouTube), согласно отзывам в наших магазинах.

В комплект поставки U8QG входит большой пульт дистанционного управления с подсветкой Фото: Future

Вердикт экспертов TechRadar

Обозреватели наградили Hisense U8QG редкой оценкой в 4.5 звезд, назвав его лучшим телевизором в своей ценовой категории. По их словам, качество изображения и яркость конкурируют с моделями, которые стоят в полтора-два раза дороже.

Плюсы:

Отличное антибликовое покрытие для просмотра днем.

Превосходная работа с форматами Dolby Vision и HDR10+.

Флагманские игровые характеристики (165 Гц, VRR).

Минусы:

Только три порта HDMI 2.1 (у некоторых конкурентов их четыре).

Качество изображения немного падает при просмотре под углом.

Встроенный сабвуфер может слегка дребезжать в экстремально громких сценах блокбастеров.

Цена в Украине:

Телевизор Hisense 55U8Q — 49 999 грн.

