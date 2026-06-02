Дешевший, але більш яскравий, ніж OLED: експерт порадив найкращий Mini LED телевізор у 2026 році (фото)

Mini LED телевізори пропонують яскраву картинку і глибину чорного кольору, порівнянну з OLED, але не страждають від вигорання. Hisense U8QG заслужив високі оцінки експертів.

Фахівці TechRadar діляться результатами тестування і відгуком про цей бестселер. В актуальному рейтингу телевізорів 2026 року Hisense U8QG визнаний найкращою моделлю до 1000 доларів.

Дисплей

Головна фішка Hisense U8QG — матриця QLED з підсвічуванням Mini LED (фірмова назва ULED) з роздільною здатністю 3840x2160 пікселів (4K Ultra HD). Використання крихітних світлодіодів і технології повноматричного локального затемнення (Full Array Local Dimming) дає змогу телевізору вимикати підсвічування в темних сценах. У результаті чорний колір виглядає по-справжньому чорним, майже не поступаючись OLED-аналогам.

Журналісти відзначають високу пікову яскравість панелі. Матриця має якісне покриття антивідблиску і підтримує всі актуальні формати розширеного динамічного діапазону, включно з Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ і HLG. Будь-який контент виглядає соковитим, об'ємним і деталізованим.

Модель Hisense U8QG значно яскравіша, ніж серія U8N 2024 року, яка також вирізняється високою яскравістю Фото: Future

Ігрові можливості

Для власників консолей (PlayStation 5 і Xbox Series X) і потужних ПК телевізор пропонує безкомпромісні характеристики. Частота оновлення екрана сягає 165 Гц, що забезпечує ідеальну плавність у динамічних шутерах.

Апарат оснащений трьома портами стандарту HDMI 2.1. Підтримується адаптивна синхронізація FreeSync Premium Pro, автоматичний режим низької затримки (ALLM) і геймінг у форматах Dolby Vision і HDR10+. Вбудований Game Mode Pro мінімізує затримку сигналу до непомітних оку значень.

Звук і операційна система

Аудіосистема телевізора має конфігурацію 4.1.2 із сумарною потужністю 72 Вт і підтримкою просторового звуку Dolby Atmos і DTS Virtual:X. Звук гучний і занурюючий, проте експерти відзначають невеликі нюанси з вбудованим сабвуфером при максимальних навантаженнях.

Що стосується програмного забезпечення, на українському ринку телевізор працює під управлінням фірмової ОС VIDAA U7. Це загалом плюс: система завантажується за секунди, працює спритно, не перевантажена зайвим сміттям і від самого початку містить усі популярні в Україні сервіси (Megogo, Netflix, YouTube), згідно з відгуками в наших магазинах.

У комплект поставки U8QG входить великий пульт дистанційного керування з підсвічуванням Фото: Future

Вердикт експертів TechRadar

Оглядачі нагородили Hisense U8QG рідкісною оцінкою в 4.5 зірок, назвавши його найкращим телевізором у своїй ціновій категорії. За їхніми словами, якість зображення і яскравість конкурують з моделями, які коштують у півтора-два рази дорожче.

Плюси:

Відмінне покриття антивідблиску для перегляду вдень.

Чудова робота з форматами Dolby Vision і HDR10+.

Флагманські ігрові характеристики (165 Гц, VRR).

Мінуси:

Тільки три порти HDMI 2.1 (у деяких конкурентів їх чотири).

Якість зображення трохи падає при перегляді під кутом.

Вбудований сабвуфер може злегка деренчати в екстремально гучних сценах блокбастерів.

Ціна в Україні:

Телевізор Hisense 55U8Q — 49 999 грн.

