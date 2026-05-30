Доступні телевізори відмінної якості: топ-5 бестселерів від провідних брендів (фото)

Вибір хорошого телевізора для дому не обов'язково повинен сильно бити по бюджету. Є доступні панелі з гідною якістю зображення і сучасними смарт-функціями.

Добірку з п'яти найпопулярніших моделей, які збалансовані за вартістю і характеристиками, наводить Фокус. Вибір базується на оглядах експертів і відгуках покупців — середня оцінка кожного представленого варіанта прагне до 5/5. Для зручності наводимо топ у порядку зростання вартості.

Телевізор Kivi KidsTV (32FKIDSTV)

Модель спеціально створена для дитячої кімнати і виділяється унікальним дизайном лицьової панелі. На рамки та підставку можна кріпити деталі популярних конструкторів, перетворюючи пристрій на частину гри, а 32-дюймовий Full HD дисплей надійно захищений від ударів міцним загартованим склом.

На задній кришці інтегрований нічник AlumiGlow, що створює затишну атмосферу навіть за вимкненого екрана. Апарат працює під управлінням Android TV 11 з підтримкою голосових команд, а технологія Low Blue light захищає зір дитини від шкідливого синього випромінювання в темний час доби. Звук забезпечують два динаміки на 16 Вт.

Ціна в Україні: 8 199 грн.

Телевізор Xiaomi TV A 50 2026

Ця 50-дюймова модель пропонує якісний 4K UHD дисплей з підсвічуванням Direct LED і підтримкою розширеного динамічного діапазону HDR10. Для геймерів передбачена корисна функція Game Boost, яка підвищує частоту оновлення картинки до 120 Гц під час підключення актуальних ігрових приставок.

Попередньо встановлено зручну операційну систему Google TV з вбудованим помічником і функцією Chromecast для швидкого передавання контенту з мобільних гаджетів. Два динаміки по 10 Вт з технологією DTS:X і системою адаптації Xiaomi Sound видають чистий звук, а металевий корпус з тонкими рамками відмінно вписується в сучасний інтер'єр.

Ціна в Україні: 14 999 грн.

Телевізор TCL 50C6K

Інноваційний 50-дюймовий QLED-варіант виділяється передовим підсвічуванням Mini-LED, яке гарантує приголомшливий контраст і глибокий чорний колір. Матриця підтримує частоту оновлення 144 Гц, усі популярні формати HDR (включно з Dolby Vision IQ) і технологію змінної частоти кадрів VRR для бездоганного ігрового досвіду.

Обробку зображення в реальному часі виконує розумний процесор AiPQ Pro. За аудіо відповідає потужна вбудована акустика від бренду Onkyo з підтримкою просторового формату Dolby Atmos. Апарат оснащений сучасними портами HDMI 2.1, покриттям антивідблиску екрана та працює під управлінням операційної системи Android.

Ціна в Україні: від 20 330 грн.

Телевізор LG 50NANO81A6A

Модель привертає увагу фірмовим 50-дюймовим екраном з передовою технологією NanoCell. Спеціальне покриття ефективно фільтрує тьмяні відтінки, роблячи картинку з роздільною здатністю 4K максимально насиченою і глибокою, а широкі кути огляду дають змогу комфортно дивитися відео з будь-якої точки кімнати.

ТВ функціонує на базі швидкої операційної системи webOS, комплектується багатофункціональним пультом-указкою Magic Motion і розпізнає голосові команди. Якісне об'ємне звучання формується стереодинаміками на 20 Вт з алгоритмом Ultra Surround, а для бездротового стримінгу передбачені технології AirPlay і Miracast.

Ціна в Україні: 21 999 грн.

Телевізор Samsung UE50U8000FUXUA

Надійна 50-дюймова модель на базі VA-матриці з роздільною здатністю 4K UHD потішить глядачів високою контрастністю і точною передачею кольору. Зображення масштабує потужний чип Crystal Processor 4K, а технологія Motion Xcelerator ефективно згладжує динамічні сцени, прибираючи дратівливе розмиття об'єктів у русі.

Смарт-функції реалізовані через фірмову платформу Tizen OS зі зручною інтеграцією системи розумного будинку SmartThings. Телевізор отримав тонкий металевий дизайн "MetalStream", технологію слідкуючого звуку Object Tracking Sound Lite і автоматичний режим з низькою затримкою (ALLM). Для стабільного зв'язку передбачені модулі Bluetooth 5.3 і актуальний Wi-Fi.

Ціна в Україні: 22 499 грн.

