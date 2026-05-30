Доступные телевизоры отличного качества: топ-5 бестселлеров от ведущих брендов (фото)
Выбор хорошего телевизора для дома не обязательно должен сильно бить по бюджету. Есть доступные панели с достойным качеством изображения и современными смарт-функциями.
Подборку из пяти самых популярных моделей, которые сбалансированы по стоимости и характеристикам, приводит Фокус. Выбор базируется на обзорах экспертов и отзывах покупателей — средняя оценка каждого представленного варианта стремится к 5/5. Для удобства приводим топ в порядке возрастания стоимости.
Телевизор Kivi KidsTV (32FKIDSTV)
Модель специально создана для детской комнаты и выделяется уникальным дизайном лицевой панели. На рамки и подставку можно крепить детали популярных конструкторов, превращая устройство в часть игры, а 32-дюймовый Full HD дисплей надежно защищен от ударов прочным закаленным стеклом.
На задней крышке интегрирован ночник AlumiGlow, создающий уютную атмосферу даже при выключенном экране. Аппарат работает под управлением Android TV 11 с поддержкой голосовых команд, а технология Low Blue light защищает зрение ребенка от вредного синего излучения в темное время суток. Звук обеспечивают два динамика на 16 Вт.
- Цена в Украине: 8 199 грн.
Телевизор Xiaomi TV A 50 2026
Эта 50-дюймовая модель предлагает качественный 4K UHD дисплей с подсветкой Direct LED и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10. Для геймеров предусмотрена полезная функция Game Boost, которая повышает частоту обновления картинки до 120 Гц при подключении актуальных игровых приставок.
Предустановлена удобная операционная система Google TV со встроенным помощником и функцией Chromecast для быстрой передачи контента с мобильных гаджетов. Два динамика по 10 Вт с технологией DTS:X и системой адаптации Xiaomi Sound выдают чистый звук, а металлический корпус с тонкими рамками отлично вписывается в современный интерьер.
- Цена в Украине: 14 999 грн.
Телевизор TCL 50C6K
Инновационный 50-дюймовый QLED-вариант выделяется передовой подсветкой Mini-LED, которая гарантирует потрясающий контраст и глубокий черный цвет. Матрица поддерживает частоту обновления 144 Гц, все популярные форматы HDR (включая Dolby Vision IQ) и технологию переменной частоты кадров VRR для безупречного игрового опыта.
Обработку изображения в реальном времени выполняет умный процессор AiPQ Pro. За аудио отвечает мощная встроенная акустика от бренда Onkyo с поддержкой пространственного формата Dolby Atmos. Аппарат оснащен современными портами HDMI 2.1, антибликовым покрытием экрана и работает под управлением операционной системы Android.
- Цена в Украине: от 20 330 грн.
Телевизор LG 50NANO81A6A
Модель привлекает внимание фирменным 50-дюймовым экраном с передовой технологией NanoCell. Специальное покрытие эффективно фильтрует тусклые оттенки, делая картинку в разрешении 4K максимально насыщенной и глубокой, а широкие углы обзора позволяют комфортно смотреть видео с любой точки комнаты.
ТВ функционирует на базе быстрой операционной системы webOS, комплектуется многофункциональным пультом-указкой Magic Motion и распознает голосовые команды. Качественное объемное звучание формируется стереодинамиками на 20 Вт с алгоритмом Ultra Surround, а для беспроводного стриминга предусмотрены технологии AirPlay и Miracast.
- Цена в Украине: 21 999 грн.
Телевизор Samsung UE50U8000FUXUA
Надежная 50-дюймовая модель на базе VA-матрицы с разрешением 4K UHD порадует зрителей высокой контрастностью и точной цветопередачей. Изображение масштабирует мощный чип Crystal Processor 4K, а технология Motion Xcelerator эффективно сглаживает динамичные сцены, убирая раздражающее размытие объектов в движении.
Смарт-функции реализованы через фирменную платформу Tizen OS с удобной интеграцией системы умного дома SmartThings. Телевизор получил тонкий металлический дизайн "MetalStream", технологию следящего звука Object Tracking Sound Lite и автоматический режим с низкой задержкой (ALLM). Для стабильной связи предусмотрены модули Bluetooth 5.3 и актуальный Wi-Fi.
- Цена в Украине: 22 499 грн.
Ранее сообщалось про лучшие 55-дюймовые телевизоры 2026 года.
Также Фокус писал, какой телевизор Sony лучше купить. Эксперт сравнил Bravia 9 II и Bravia 9.