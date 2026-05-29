Лучшие 55-дюймовые телевизоры 2026 года: топ 3 модели по результатам тестов (фото)

Телевизоры с диагональю дисплея 55 дюймов позволяют не идти на компромиссы по яркости, а также достаточно компактны, чтобы поместиться в тесных помещениях.

Эксперты портала Tom's Guide испытали ряд современных 55-дюймовых телевизоров и выбрали 3 лучшие модели 2026 года.

LG C5

LG C5 Фото: Future

Тесты показали, что LG C5 — это, безусловно, лучший 55-дюймовый телевизор, который можно сегодня купить. Хотя в этом году уже вышел более новый LG C6, прошлогодняя модель пока предлагает лучшее соотношение цены и характеристик.

LG C5 обеспечивает яркую картинку с насыщенными цветами, что делает его идеальным телевизором для просмотра фильмов, спортивных соревнований и игр даже в ярко освещенных комнатах. Эксперты также отметили исключительную контрастность, что особенно важно, учитывая, что современные фильмы достаточно темные.

Частота обновления 120 Гц делает LG C5 отличным выбором для динамичных сцен, таких как прямые спортивные трансляции. Поскольку такая же частота выводится на консолях, этот телевизор также хорошо подойдет для геймеров.

Единственным существенным недостатком LG C5 является пульт дистанционного управления. По словам экспертов, он имеет необычный дизайн, к которому нужно привыкнуть.

Характеристики 55-дюймового LG C5:

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG;

частота обновления — 120 Гц родная, 144 Гц VRR;

программное обеспечение — webOS 25;

порты HDMI — 4 x HDMI 2.1;

цена — от 49 900 грн.

Hisense QD7

Hisense QD7 Фото: tomsguide.com

Hisense QD7 получил звание лучшего бюджетного 55-дюймового телевизора 2026 года. Эта модель использует кристаллы квантовых точек, которые поглощают часть подсветки и переизлучают ее в виде зеленого и красного света.

Как объясняют эксперты, это улучшает контрастность и яркость, что приводит к удивительно четкому изображению. Телевизор также может отдельно регулировать яркость каждого светодиода, обеспечивая улучшенное локальное затемнение в темные моменты.

В то же время следует учитывать, что ПО Hisense QD7 немного медленное и заполнено рекламой. Кроме того, частота обновления 60 Гц приводит к небольшому размытию при просмотре спортивных соревнований или фильмов в быстром темпе.

Характеристики 55-дюймового Hisense QD7:

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, Dolby Vision Gaming, HDR10, HDR10+, HLG, HDR10+ Adaptive;

частота обновления — 60 Гц;

программное обеспечение — Amazon Fire TV;

порты HDMI — 4 HDMI 2.0 (один с eARC HDMI);

цена — от 15 000 грн.

Samsung S90F OLED

Samsung S90F OLED Фото: tomsguide.com

По сравнению с двумя другими моделями, Samsung S90F больше сосредоточен на игровых функциях. В частности телевизор предлагает частоту обновления 120 Гц, специальный игровой центр и четыре порта HDMI 2.1.

Одним из преимуществ Samsung S90F также является низкая задержка ввода. В ходе тестирования эксперты измерили ее на уровне 9,1 мс. LG C5 также показал 9,1 мс в определенном режиме усиленной работы, но его собственная задержка ввода составляет 12,9 мс.

Samsung S90F работает на базе Samsung Tizen, которая поставляется с игровым центром Gaming Hub. Если подключить консоль к одному из портов HDMI, телевизор распознает ее и даже сохраняет список недавно запущенных игр.

Кроме того, Samsung S90F предлагает четкое, яркое и красочное изображение. Дисплей прекрасно справляется с контрастностью, поэтому подойдет для игр с большим количеством теней.

Характеристики 55-дюймового Samsung S90F:

разрешение — 3840 x 2160;

HDR — HDR10, HDR10+, HLG;

частота обновления — 120 Гц (до 144 Гц);

программное обеспечение — Tizen OS 9;

порты HDMI — 4x HDMI 2.1;

цена — от 41 000 грн.

