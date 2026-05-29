Найкращі 55-дюймові телевізори 2026 року: топ 3 моделі за результатами тестів (фото)

Телевізори з діагоналлю дисплея 55 дюймів дозволяють не йти на компроміси щодо яскравості, а також достатньо компактні, щоб поміститися у тісних приміщеннях.

Експерти порталу Tom's Guide випробували низку сучасних 55-дюймових телевізорів та обрали 3 найкращі моделі 2026 року.

LG C5

LG C5 Фото: Future

Тести показали, що LG C5 — це, безумовно, найкращий 55-дюймовий телевізор, який можна сьогодні купити. Хоча цього року вже вийшов новіший LG C6, торішня модель наразі пропонує краще співвідношення ціни та характеристик.

LG C5 забезпечує яскраву картинку з насиченими кольорами, що робить його ідеальним телевізором для перегляду фільмів, спортивних змагань та ігор навіть у яскраво освітлених кімнатах. Експерти також відзначили виняткову контрастність, що особливо важливо, враховуючи, що сучасні фільми досить темні.

Відео дня

Частота оновлення 120 Гц робить LG C5 чудовим вибором для динамічних сцен, таких як прямі спортивні трансляції. Оскільки така ж частота виводиться на консолях, цей телевізор також добре підійде для геймерів.

Єдиним суттєвим недоліком LG C5 є пульт дистанційного керування. За словами експертів, він має незвичайний дизайн, до якого потрібно звикнути.

Характеристики 55-дюймового LG C5:

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG;

частота оновлення — 120 Гц рідна, 144 Гц VRR;

програмне забезпечення — webOS 25;

порти HDMI — 4 x HDMI 2.1;

ціна — від 49 900 грн.

Hisense QD7

Hisense QD7 Фото: tomsguide.com

Hisense QD7 отримав звання найкращого бюджетного 55-дюймового телевізора 2026 року. Ця модель використовує кристали квантових точок, які поглинають частину підсвічування та перевипромінюють його у вигляді зеленого та червоного світла.

Як пояснюють експерти, це покращує контрастність та яскравість, що призводить до напрочуд чіткого зображення. Телевізор також може окремо регулювати яскравість кожного світлодіода, забезпечуючи покращене локальне затемнення в темні моменти.

Водночас варто враховувати, що ПЗ Hisense QD7 дещо повільне та заповнене рекламою. Окрім того, частота оновлення 60 Гц призводить до невеликого розмиття під час перегляду спортивних змагань або фільмів у швидкому темпі.

Характеристики 55-дюймового Hisense QD7:

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, Dolby Vision Gaming, HDR10, HDR10+, HLG, HDR10+ Adaptive;

частота оновлення — 60 Гц;

програмне забезпечення — Amazon Fire TV;

порти HDMI — 4 HDMI 2.0 (один з eARC HDMI);

ціна — від 15 000 грн.

Samsung S90F OLED

Samsung S90F OLED Фото: tomsguide.com

Порівняно з двома іншими моделями, Samsung S90F більше зосереджений на ігрових функціях. Зокрема телевізор пропонує частоту оновлення 120 Гц, спеціальний ігровий центр та чотири порти HDMI 2.1.

Однією з переваг Samsung S90F також є низька затримка введення. В ході тестування експерти виміряли її на рівні 9,1 мс. LG C5 також показав 9,1 мс у певному режимі посиленої роботи, але його власна затримка введення становить 12,9 мс.

Важливо

Який телевізор Sony краще купити: експерт порівняв Bravia 9 II та Bravia 9 (фото)

Samsung S90F працює на базі Samsung Tizen, яка постачається з ігровим центром Gaming Hub. Якщо підключити консоль до одного з портів HDMI, телевізор розпізнає її та навіть зберігає список нещодавно запущених ігор.

Окрім того, Samsung S90F пропонує чітке, яскраве та барвисте зображення. Дисплей чудово справляється з контрастністю, тож підійде для ігор з великою кількістю тіней.

Характеристики 55-дюймового Samsung S90F:

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — HDR10, HDR10+, HLG;

частота оновлення — 120 Гц (до 144 Гц);

програмне забезпечення — Tizen OS 9;

порти HDMI — 4x HDMI 2.1;

ціна — від 41 000 грн.

Нагадаємо, Sony анонсувала серію телевізорів True RGB, яка включає моделі Sony Bravia 7 II та Sony Bravia 9 II.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв телевізори TCL X11L та Hisense U8QG під час тестування.