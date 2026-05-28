Який телевізор Sony краще купити: експерт порівняв Bravia 9 II та Bravia 9 (фото)

Компанія Sony нещодавно анонсувала новий преміальний RGB-телевізор Bravia 9 II, який склав конкуренцію базовій моделі Bravia 9 з дисплеєм Mini LED.

Щоб визначити, який телевізор Sony краще придбати у 2026 році, оглядач техніки Тейлор Клемонс порівняв телевізори Bravia 9 та Bravia 9 II за низкою параметрів. Своїми висновками він поділився у статті для ZDNET.

В чому перевага Bravia 9 II

Sony Bravia 9 II Фото: zdnet.com

Телевізор Sony Bravia 9 II отримав абсолютно новий світлодіодний екран True RGB, який працює аналогічно до Samsung R95H. Технологія RGB Backlight Master Drive Pro керує окремими червоними, зеленими та синіми світлодіодами, забезпечуючи надточну передачу кольорів, чудову контрастність та яскравіший екран, ніж у OLED-телевізорів.

Для кінематографічного ефекту Bravia 9 II доступний у 115-дюймовому варіанті та оснащений оновленою аудіосистемою. Окрім Dolby Atmos, телевізор підтримує DTS: X для старих медіа, IMAX Enhanced Sound для потокової передачі нових фільмів та Sony Acoustic Multi-Audio+.

Технологія Acoustic Multi-Audio+ використовує крихітні механізми за екраном телевізора, а також високочастотні динаміки, вбудовані в саму раму телевізора, щоб перетворити весь екран на динамік.

Ще однією перевагою Bravia 9 II є можливість змінити дизайн, додавши до телевізора власні варіанти рамок. Як і Samsung The Frame, новий телевізор Sony дозволяє додати рамку зі справжнього дерев'яного шпону. Доступні чотири кольори: чорний, білий, сосна та дуб.

Які плюси має Bravia 9

Sony Bravia 9 Фото: zdnet.com

Sony Bravia 9 використовує Mini LED панель та займає проміжну ланку між звичайним світлодіодним телевізором та преміальними OLED-моделями. Це старіша модель, тож її можна придбати значно дешевше, ніж Bravia 9 II. При цьому Bravia 9 все ще пропонує чудову контрастність, деталізацію та точність кольору.

Оскільки Bravia 9 має частоту оновлення 120 Гц, він добре підходить для динамічних сцен у всьому, від спортивних трансляцій та фільмів до телешоу та відеоігор.

Телевізор постачається з кількома варіантами підставок та можливістю настінного кріплення, що дозволяє встановити його практично будь-де. Автор також відзначив безрамковий екран Bravia 9, стійкий до відбитків пальців.

Вибір експерта

На думку Клемонса, оновлений Bravia 9 II виграє завдяки точності передачі кольорів, покращеному звуку та можливостям налаштування. Панель True RGB забезпечує кольори, деталізацію та контрастність, які майже не поступаються OLED-телевізорам.

Водночас оригінальний Bravia 9 все ще є непоганим варіантом, який дозволить трохи зекономити.

Нагадаємо, Sony одночасно випустила дешевший та компактніший телевізор серії True RGB під назвою Sony Bravia 7 II.

