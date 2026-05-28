Яскравіший, ніж найкращі OLED-телевізори: експерт порадив дешевшу RGB-модель (фото)

Компанія Sony анонсувала серію телевізорів True RGB, яка включає моделі Sony Bravia 7 II та Sony Bravia 9 II.

Sony Bravia 7 II є першим RGB-телевізором з діагоналлю 50 дюймів, що дозволяє йому конкурувати з компактними OLED-телевізорами. Детальніше про новинки розповів оглядач порталу TechRadar Метт Болтон.

Як пояснює експерт, RGB-телевізори використовують РК-панель з підсвічуванням позаду неї, як і решта моделей Mini-LED. Особливістю RGB є те, що підсвічування може змінювати колір, щоб точніше відтворювати зображення на екрані. Для цього кожен світлодіод у підсвічуванні містить окремі червоні, зелені та сині субпікселі.

Sony поєднала цю технологію зі своїм широким кутом огляду X-Wide Angle Pro, а також новою антибліковою системою. Компанія також стверджує, що Bravia 9 II має потужнішу систему підсвічування, ніж Bravia 7 II.

Яскравість

Sony Bravia 7 II та Sony Bravia 9 II Фото: Future

Bravia 9 II здатний забезпечити яскравість 3990 ніт у професійному режимі у вікні 10% HDR. У повноекранному режимі він показав яскравість 827 ніт, що приблизно вдвічі більше, ніж у повноекранного телевізора LG G6 OLED за аналогічною ціною.

Своєю чергою Sony Bravia 7 II продемонстрував 2078 ніт у професійному режимі з 10% HDR. У повноекранному режимі телевізор видав 900 ніт яскравості, фактично перевершивши дорожчий Sony Bravia 9 II.

Для порівняння, OLED-телевізор Sony Bravia 8 II забезпечує яскравість на рівні 1439 ніт у вікні 10% HDR та 183 ніт на весь екран. Експерт також виміряв яскравість оригінального Bravia 9 на рівні 1871 ніт у вікні 10% та 495 ніт на весь екран.

Інші характеристики

Підставка Bravia 9 II Фото: Future

Нові телевізори Sony використовують технологію Sony Acoustic Multi-Audio+. Це означає, що потужні вбудовані динаміки включають спрямовані вгору динаміки для більшої висоти у саундтреках Dolby Atmos або DTS:X.

Болтон також відзначив цікавий дизайн підставки. Основна панель підставки виготовлена з матеріалу, що заломлює світло, завдяки чому проглядається загальний вигляд того, що знаходиться за нею, але не окремі деталі. Водночас варто враховувати, що Sony пропонує лише два порти HDMI 2.1 з чотирьох портів загалом.

У підсумку експерт зазначив, що з нетерпінням чекає можливості придбати компактний 50-дюймовий Bravia 7 II, оскільки він може може стати чудовим аналогом LG C6. Окрім того, обидва телевізора з підтримкою True RGB здатні скласти конкуренцію найкращій OLED-моделі Sony.

