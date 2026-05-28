Ярче, чем лучшие OLED-телевизоры: эксперт посоветовал более дешевую RGB-модель (фото)
Компания Sony анонсировала серию телевизоров True RGB, которая включает модели Sony Bravia 7 II и Sony Bravia 9 II.
Sony Bravia 7 II является первым RGB-телевизором с диагональю 50 дюймов, что позволяет ему конкурировать с компактными OLED-телевизорами. Подробнее о новинках рассказал обозреватель портала TechRadar Мэтт Болтон.
Как объясняет эксперт, RGB-телевизоры используют ЖК-панель с подсветкой позади нее, как и остальные модели Mini-LED. Особенностью RGB является то, что подсветка может менять цвет, чтобы точнее воспроизводить изображение на экране. Для этого каждый светодиод в подсветке содержит отдельные красные, зеленые и синие субпиксели.
Sony объединила эту технологию со своим широким углом обзора X-Wide Angle Pro, а также новой антибликовой системой. Компания также утверждает, что Bravia 9 II имеет более мощную систему подсветки, чем Bravia 7 II.
Яркость
Bravia 9 II способен обеспечить яркость 3990 нит в профессиональном режиме в окне 10% HDR. В полноэкранном режиме он показал яркость 827 нит, что примерно вдвое больше, чем у полноэкранного телевизора LG G6 OLED по аналогичной цене.
В свою очередь Sony Bravia 7 II продемонстрировал 2078 нит в профессиональном режиме с 10% HDR. В полноэкранном режиме телевизор выдал 900 нит яркости, фактически превзойдя более дорогой Sony Bravia 9 II.
Для сравнения, OLED-телевизор Sony Bravia 8 II обеспечивает яркость на уровне 1439 нит в окне 10% HDR и 183 нит на весь экран. Эксперт также измерил яркость оригинального Bravia 9 на уровне 1871 нит в окне 10% и 495 нит на весь экран.
Другие характеристики
Новые телевизоры Sony используют технологию Sony Acoustic Multi-Audio+. Это означает, что мощные встроенные динамики включают направленные вверх динамики для большей высоты в саундтреках Dolby Atmos или DTS:X.Важно
Болтон также отметил интересный дизайн подставки. Основная панель подставки изготовлена из преломляющего свет материала, благодаря чему просматривается общий вид того, что находится за ней, но не отдельные детали. В то же время стоит учитывать, что Sony предлагает лишь два порта HDMI 2.1 из четырех портов в целом.
В итоге эксперт отметил, что с нетерпением ждет возможности приобрести компактный 50-дюймовый Bravia 7 II, поскольку он может стать отличным аналогом LG C6. Кроме того, оба телевизора с поддержкой True RGB способны составить конкуренцию лучшей OLED-модели Sony.
