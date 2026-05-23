Дешевші та більш яскраві, ніж OLED: найкращі Mini LED телевізори 2026 року (фото)

Технологія Mini LED вважається розумною альтернативою OLED-панелям. Вона пропонує глибокий чорний колір і високу контрастність, але коштує дешевше.

Моделі, що видають преміальне та яскраве зображення, були зібрані за результатами тестування дисплеїв від експертів RTINGS.

Sony BRAVIA 9

Це найкращий телевізор із матрицею Mini LED на ринку. Модель забезпечує неймовірно глибокий чорний колір, впритул наближаючись до якості OLED-панелей. Ефект ореолу навколо яскравих об'єктів або субтитрів практично відсутній. Екран має відмінний запас яскравості і добре справляється з відблисками від непрямих джерел світла, що робить його ідеальним вибором для світлих віталень.

Sony Bravia 9 Фото: RTINGS

Телевізор оснащений передовим процесором обробки зображень, який програмно покращує якість відео з низькою роздільною здатністю. Для геймерів передбачені порти HDMI 2.1 з підтримкою 4K при 120 Гц і змінною частотою оновлення (VRR). Апарат повноцінно підтримує формати Dolby Vision HDR і наскрізну передачу аудіо DTS для домашніх кінотеатрів.

Ідеальний чорний колір без помітних засвічень, преміальна обробка зображення, висока яскравість. Мінуси: Обмежені кути огляду, затримка введення і розмиття в динамічних сценах трохи вищі, ніж у головних конкурентів.

TCL QM8K

Чудова збалансована модель, яка лише незначно поступається флагману від Sony в якості картинки. Пристрій демонструє глибокий контраст з ледь помітним світінням навколо субтитрів. Кольори виглядають насиченими, а високої пікової яскравості із запасом вистачає для комфортного перегляду в освітленій кімнаті.

TCL QM8K Фото: Future

Головний козир TCL — ігрові функції. Телевізор оснащений двома портами стандарту HDMI 2.1, які підтримують виведення зображення в 4K при 144 Гц і 1080p при рекордних 288 Гц. Матриця вирізняється мінімальним розмиттям у русі та низьким інпут-лагом. Присутня підтримка стандартів Dolby Vision, HDR10+ і передача звуку DTS.

Чудова яскравість, передові ігрові функції (144/288 Гц), підтримка всіх актуальних форматів HDR. Мінуси: Вузькі кути огляду, алгоритми згладжування контенту низької якості працюють слабкіше, ніж у Sony.

Samsung QN90F

Більшість топових Mini LED телевізорів не випускаються в розмірах менше 50 дюймів. Samsung вирішує цю проблему, пропонуючи безкомпромісну модель, доступну в компактній діагоналі від 43 дюймів. Апарат відмінно справляється з HDR-контентом завдяки високій яскравості та матовому антивідблисковому покриттю, що зберігає читабельність екрану навіть у залитій сонцем кімнаті.

Samsung QN90F Фото: Future

Усі чотири порти HDMI підтримують стандарт 2.1 і здатні виводити картинку в 4K при частоті 165 Гц з активованим VRR. Фірмові алгоритми відмінно масштабують контент, хоча саме локальне затемнення працює трохи менш точно, через що навколо світлих об'єктів може з'являтися невелике світіння.

Наявність компактних діагоналей, частота оновлення 165 Гц на всіх портах, якісне матове покриття екрану. Мінуси: Помітні засвітки навколо яскравих деталей і субтитрів, принципова відсутність підтримки Dolby Vision і аудіокодека DTS.

