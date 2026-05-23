Дешевші та більш яскраві, ніж OLED: найкращі Mini LED телевізори 2026 року (фото)
Технологія Mini LED вважається розумною альтернативою OLED-панелям. Вона пропонує глибокий чорний колір і високу контрастність, але коштує дешевше.
Моделі, що видають преміальне та яскраве зображення, були зібрані за результатами тестування дисплеїв від експертів RTINGS.
Sony BRAVIA 9
Це найкращий телевізор із матрицею Mini LED на ринку. Модель забезпечує неймовірно глибокий чорний колір, впритул наближаючись до якості OLED-панелей. Ефект ореолу навколо яскравих об'єктів або субтитрів практично відсутній. Екран має відмінний запас яскравості і добре справляється з відблисками від непрямих джерел світла, що робить його ідеальним вибором для світлих віталень.
Телевізор оснащений передовим процесором обробки зображень, який програмно покращує якість відео з низькою роздільною здатністю. Для геймерів передбачені порти HDMI 2.1 з підтримкою 4K при 120 Гц і змінною частотою оновлення (VRR). Апарат повноцінно підтримує формати Dolby Vision HDR і наскрізну передачу аудіо DTS для домашніх кінотеатрів.
- Плюси: Ідеальний чорний колір без помітних засвічень, преміальна обробка зображення, висока яскравість.
- Мінуси: Обмежені кути огляду, затримка введення і розмиття в динамічних сценах трохи вищі, ніж у головних конкурентів.
TCL QM8K
Чудова збалансована модель, яка лише незначно поступається флагману від Sony в якості картинки. Пристрій демонструє глибокий контраст з ледь помітним світінням навколо субтитрів. Кольори виглядають насиченими, а високої пікової яскравості із запасом вистачає для комфортного перегляду в освітленій кімнаті.
Головний козир TCL — ігрові функції. Телевізор оснащений двома портами стандарту HDMI 2.1, які підтримують виведення зображення в 4K при 144 Гц і 1080p при рекордних 288 Гц. Матриця вирізняється мінімальним розмиттям у русі та низьким інпут-лагом. Присутня підтримка стандартів Dolby Vision, HDR10+ і передача звуку DTS.
- Плюси: Чудова яскравість, передові ігрові функції (144/288 Гц), підтримка всіх актуальних форматів HDR.
- Мінуси: Вузькі кути огляду, алгоритми згладжування контенту низької якості працюють слабкіше, ніж у Sony.
Samsung QN90F
Більшість топових Mini LED телевізорів не випускаються в розмірах менше 50 дюймів. Samsung вирішує цю проблему, пропонуючи безкомпромісну модель, доступну в компактній діагоналі від 43 дюймів. Апарат відмінно справляється з HDR-контентом завдяки високій яскравості та матовому антивідблисковому покриттю, що зберігає читабельність екрану навіть у залитій сонцем кімнаті.
Усі чотири порти HDMI підтримують стандарт 2.1 і здатні виводити картинку в 4K при частоті 165 Гц з активованим VRR. Фірмові алгоритми відмінно масштабують контент, хоча саме локальне затемнення працює трохи менш точно, через що навколо світлих об'єктів може з'являтися невелике світіння.
- Плюси: Наявність компактних діагоналей, частота оновлення 165 Гц на всіх портах, якісне матове покриття екрану.
- Мінуси: Помітні засвітки навколо яскравих деталей і субтитрів, принципова відсутність підтримки Dolby Vision і аудіокодека DTS.
