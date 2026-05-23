Дешевле и ярче, чем OLED: лучшие Mini LED телевизоры 2026 года (фото)

Технология Mini LED считается разумной альтернативой OLED-панелям. Она обеспечивает глубокий черный цвет и высокую контрастность, но стоит дешевле.

Модели, выдающее премиальное и ярко изображение, были собраны по результатам тестирования дисплеев от экспертов RTINGS.

Sony BRAVIA 9

Это лучший телевизор с матрицей Mini LED на рынке. Модель обеспечивает невероятно глубокий черный цвет, вплотную приближаясь к качеству OLED-панелей. Эффект ореола вокруг ярких объектов или субтитров практически отсутствует. Экран обладает отличным запасом яркости и хорошо справляется с бликами от непрямых источников света, что делает его идеальным выбором для светлых гостиных.

Sony Bravia 9 Фото: RTINGS

Телевизор оснащен передовым процессором обработки изображений, который программно улучшает качество видео с низким разрешением. Для геймеров предусмотрены порты HDMI 2.1 с поддержкой 4K при 120 Гц и переменной частотой обновления (VRR). Аппарат полноценно поддерживает форматы Dolby Vision HDR и сквозную передачу аудио DTS для домашних кинотеатров.

Відео дня

Плюсы: Идеальный черный цвет без заметных засветов, премиальная обработка изображения, высокая яркость.

Идеальный черный цвет без заметных засветов, премиальная обработка изображения, высокая яркость. Минусы: Ограниченные углы обзора, задержка ввода и размытие в динамичных сценах чуть выше, чем у главных конкурентов.

TCL QM8K

Отличная сбалансированная модель, которая лишь незначительно уступает флагману от Sony в качестве картинки. Устройство демонстрирует глубокий контраст с едва заметным свечением вокруг субтитров. Цвета выглядят насыщенными, а высокой пиковой яркости с запасом хватает для комфортного просмотра в освещенной комнате.

TCL QM8K Фото: Future

Главный козырь TCL — игровые функции. Телевизор оснащен двумя портами стандарта HDMI 2.1, которые поддерживают вывод изображения в 4K при 144 Гц и 1080p при рекордных 288 Гц. Матрица отличается минимальным размытием в движении и низким инпут-лагом. Присутствует поддержка стандартов Dolby Vision, HDR10+ и передача звука DTS.

Плюсы: Превосходная яркость, передовые игровые функции (144/288 Гц), поддержка всех актуальных форматов HDR.

Превосходная яркость, передовые игровые функции (144/288 Гц), поддержка всех актуальных форматов HDR. Минусы: Узкие углы обзора, алгоритмы сглаживания контента низкого качества работают слабее, чем у Sony.

Samsung QN90F

Большинство топовых Mini LED телевизоров не выпускаются в размерах меньше 50 дюймов. Samsung решает эту проблему, предлагая бескомпромиссную модель, доступную в компактной диагонали от 43 дюймов. Аппарат отлично справляется с HDR-контентом благодаря высокой яркости и матовому антибликовому покрытию, которое сохраняет читаемость экрана даже в залитой солнцем комнате.

Samsung QN90F Фото: Future

Все четыре порта HDMI поддерживают стандарт 2.1 и способны выводить картинку в 4K при частоте 165 Гц с активированным VRR. Фирменные алгоритмы отлично масштабируют контент, хотя само локальное затемнение работает чуть менее точно, из-за чего вокруг светлых объектов может появляться небольшое свечение.

Плюсы: Наличие компактных диагоналей, частота обновления 165 Гц на всех портах, качественное матовое покрытие экрана.

Наличие компактных диагоналей, частота обновления 165 Гц на всех портах, качественное матовое покрытие экрана. Минусы: Заметные засветы вокруг ярких деталей и субтитров, принципиальное отсутствие поддержки Dolby Vision и аудиокодека DTS.

Ранее сообщалось про лучшие телевизоры Samsung 2026 года.

Также Фокус писал про недорогие OLED-телевизоры с отличными параметрами.