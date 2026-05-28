Какой телевизор Sony лучше купить: эксперт сравнил Bravia 9 II и Bravia 9 (фото)

Компания Sony недавно анонсировала новый премиальный RGB-телевизор Bravia 9 II, который составил конкуренцию базовой модели Bravia 9 с дисплеем Mini LED.

Чтобы определить, какой телевизор Sony лучше приобрести в 2026 году, обозреватель техники Тейлор Клемонс сравнил телевизоры Bravia 9 и Bravia 9 II по ряду параметров. Своими выводами он поделился в статье для ZDNET.

В чем преимущество Bravia 9 II

Sony Bravia 9 II

Телевизор Sony Bravia 9 II получил совершенно новый светодиодный экран True RGB, который работает аналогично Samsung R95H. Технология RGB Backlight Master Drive Pro управляет отдельными красными, зелеными и синими светодиодами, обеспечивая сверхточную передачу цветов, превосходную контрастность и более яркий экран, чем у OLED-телевизоров.

Для кинематографического эффекта Bravia 9 II доступен в 115-дюймовом варианте и оснащен обновленной аудиосистемой. Кроме Dolby Atmos, телевизор поддерживает DTS: X для старых медиа, IMAX Enhanced Sound для потоковой передачи новых фильмов и Sony Acoustic Multi-Audio+.

Технология Acoustic Multi-Audio+ использует крошечные механизмы за экраном телевизора, а также высокочастотные динамики, встроенные в саму раму телевизора, чтобы превратить весь экран в динамик.

Еще одним преимуществом Bravia 9 II является возможность изменить дизайн, добавив к телевизору собственные варианты рамок. Как и Samsung The Frame, новый телевизор Sony позволяет добавить рамку из настоящего деревянного шпона. Доступны четыре цвета: черный, белый, сосна и дуб.

Какие плюсы имеет Bravia 9

Sony Bravia 9

Sony Bravia 9 использует Mini LED панель и занимает промежуточное звено между обычным светодиодным телевизором и премиальными OLED-моделями. Это более старая модель, поэтому ее можно приобрести значительно дешевле, чем Bravia 9 II. При этом Bravia 9 все еще предлагает превосходную контрастность, детализацию и точность цвета.

Поскольку Bravia 9 имеет частоту обновления 120 Гц, он хорошо подходит для динамичных сцен во всем, от спортивных трансляций и фильмов до телешоу и видеоигр.

Телевизор поставляется с несколькими вариантами подставок и возможностью настенного крепления, что позволяет установить его практически в любом месте. Автор также отметил безрамочный экран Bravia 9, устойчивый к отпечаткам пальцев.

По мнению Клемонса, обновленный Bravia 9 II выигрывает благодаря точности передачи цветов, улучшенному звуку и возможностям настройки. Панель True RGB обеспечивает цвета, детализацию и контрастность, которые почти не уступают OLED-телевизорам.

В то же время оригинальный Bravia 9 все еще является неплохим вариантом, который позволит немного сэкономить.

Напомним, Sony одновременно выпустила более дешевый и компактный телевизор серии True RGB под названием Sony Bravia 7 II.

