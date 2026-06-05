Найкращі 65-дюймові телевізори 2026 року: топ-5 моделей за версією експертів (фото)

Вибрати якісний 65-дюймовий телевізор за результатами тестів допоможе рейтинг профільних оглядачів, який ми адаптували для вас.

Саме ця діагональ стала популярною для віталень, оскільки забезпечує яскраві відчуття від домашнього кінотеатру, не перевантажуючи інтер'єр. До того ж асортимент для цього формату вельми великий — від преміальних флагманів до доступних, але технологічних моделей.

В авторитетному британському виданні What Hi-Fi? перевірили головні новинки ринку і склали топ найкращих 65-дюймових телевізорів 2026 року.

Sony Bravia 8 II — найкращий телевізор загалом

Ця модель на базі панелі QD-OLED визнана найбільш універсальним рішенням на ринку. Завдяки фірмовому процесору Sony XR телевізор видає неймовірно реалістичну, глибоку і тривимірну картинку. Передача кольору залишається насиченою, але природною, а фірмова технологія Acoustic Surface Audio+ перетворює сам екран на динамік, забезпечуючи точне позиціонування звуку та чіткі діалоги.

Відео дня

Телевізор Sony Bravia 8 II Фото: What Hi-Fi?

Характеристики Sony Bravia 8 II:

Тип матриці: QD-OLED

QD-OLED Роздільна здатність: 4K Ultra HD (3840х2160 пікселів)

4K Ultra HD (3840х2160 пікселів) Підтримка HDR: HLG, HDR10, Dolby Vision

HLG, HDR10, Dolby Vision Операційна система: Google TV

Google TV Роз'єми HDMI: 4 входи (з них 2 порти — HDMI 2.1 з пропускною спроможністю 48 Гбіт/с)

4 входи (з них 2 порти — HDMI 2.1 з пропускною спроможністю 48 Гбіт/с) Ігрові функції: 4K/120 Гц, VRR, ALLM, ігровий режим Dolby Vision

4K/120 Гц, VRR, ALLM, ігровий режим Dolby Vision Аудіоможливості: підтримка eARC, оптичний вихід

підтримка eARC, оптичний вихід Розміри без підставки (ВхШхГ): 71 х 122 х 3,4 см

Плюси:

Винятково яскрава, жива і тривимірна якість зображення.

Ідеальний чорний колір і чудова деталізація в темних сценах.

Приголомшлива кінематографічна точність картинки прямо "з коробки".

Мінуси:

Поступається за піковою яскравістю моделі LG G5.

Лише два порти підтримують повноцінний стандарт HDMI 2.1.

Розташування ніжок підставки може здатися незручним для деяких меблів.

LG C5 — найкращий OLED-телевізор

Лінійка C-series від LG традиційно пропонує найкраще співвідношення ціни та можливостей серед OLED-панелей. Модель C5 отримала процесор Alpha 9 Gen 8 і збільшену яскравість порівняно з попередниками. Картинка в режимі Filmmaker Mode ідеально збалансована між соковитістю та автентичністю. Телевізор пропонує безкомпромісні ігрові можливості завдяки наявності відразу чотирьох повноцінних портів HDMI 2.1.

Телевізор LG C5 Фото: zdnet.com

Характеристики LG C5:

Тип матриці: OLED (WOLED)

OLED (WOLED) Роздільна здатність: 4K Ultra HD (3840х2160 пікселів)

4K Ultra HD (3840х2160 пікселів) Підтримка HDR: HLG, HDR10, Dolby Vision

HLG, HDR10, Dolby Vision Операційна система: webOS 25

webOS 25 Роз'єми HDMI: 4 входи (всі чотири — HDMI 2.1 по 48 Гбіт/с)

4 входи (всі чотири — HDMI 2.1 по 48 Гбіт/с) Ігрові функції: 4K/120 Гц, 4K/144 Гц, VRR, ALLM, Dolby Vision Game, HGiG

4K/120 Гц, 4K/144 Гц, VRR, ALLM, Dolby Vision Game, HGiG Аудіоможливості: 2.2-канальна система потужністю 40 Вт, eARC, оптичний вихід, eARC

2.2-канальна система потужністю 40 Вт, eARC, оптичний вихід, eARC Розміри без підставки (ВхШхГ): 70 х 122 х 4,5 см

Плюси:

Насичене, щільне зображення, що залучає, з відмінним балансом яскравості.

Чудова контрастність і цілісність картинки.

Максимальний і безкомпромісний набір функцій для геймерів.

Мінуси:

Вбудований звук радше непоганий, ніж видатний (не вистачає басів).

Занадто звичний дизайн, що не змінюється роками.

Пульт дистанційного керування без підсвічування кнопок.

TCL C7K / QM7K — найкращий бюджетний вибір

Якщо вам потрібна максимальна якість за мінімум грошей, цей Mini LED телевізор знаходиться поза конкуренцією. Завдяки щільній сітці з 1008 зон локального затемнення і процесору AiPQ Pro, панель видає високу яскравість і глибокий чорний колір з мінімальним ефектом ореолу навколо світлих об'єктів. Аудіосистема для цієї моделі розроблялася в партнерстві з Bang & Olufsen.

TCL C7K/QM7K Фото: What Hi-Fi?

Характеристики TCL C7K / QM7K:

Тип матриці: Quantum Dot LCD з підсвічуванням Mini LED (1008 зон затемнення)

Quantum Dot LCD з підсвічуванням Mini LED (1008 зон затемнення) Роздільна здатність: 4K Ultra HD (3840х2160 пікселів)

4K Ultra HD (3840х2160 пікселів) Підтримка HDR: HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision

HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision Операційна система: Google TV

Google TV Роз'єми HDMI: 4 входи (з них 2 порти — HDMI 2.1)

4 входи (з них 2 порти — HDMI 2.1) Ігрові функції: 4K/144 Гц, 4K/120 Гц, VRR (включно з AMD FreeSync Premium Pro), ALLM, Dolby Vision Game

4K/144 Гц, 4K/120 Гц, VRR (включно з AMD FreeSync Premium Pro), ALLM, Dolby Vision Game Аудіоможливості: чистий звук від Bang & Olufsen, підтримка eARC, оптичний вихід

чистий звук від Bang & Olufsen, підтримка eARC, оптичний вихід Розміри без підставки (ВхШхГ): 83 х 144 x 5,6 см

Плюси:

Приголомшливі показники яскравості, контрастності та соковитості кольорів для свого класу.

Виняткове співвідношення ціни та якості.

Багатий набір ігрових функцій.

Мінуси:

Тільки два роз'єми HDMI мають повну пропускну здатність стандарту 2.1.

Звукова сцена може втрачати злагодженість на складних аудіоефектах.

Відсутність деяких локальних ТВ-сервісів (актуально для ринку Великобританії).

Sony Bravia 7 — найкращий преміальний Mini LED

Чудовий вибір для тих, хто принципово не хоче купувати OLED ТВ через страх вигорання або віддає перевагу максимальному запасу яскравості рідкокристалічних панелей. Завдяки системі контролю підсвічування XR Backlight Master Drive і процесору XR, цей Mini LED телевізор за якістю контрасту і глибиною чорного кольору підбирається впритул до топових моделей бренду.

Телевізор Sony Bravia 7 Фото: What Hi-Fi?

Характеристики Sony Bravia 7:

Тип матриці: Quantum Dot LCD з підсвічуванням Mini LED (480 зон затемнення)

Quantum Dot LCD з підсвічуванням Mini LED (480 зон затемнення) Роздільна здатність: 4K Ultra HD (3840х2160 пікселів)

4K Ultra HD (3840х2160 пікселів) Підтримка HDR: HLG, HDR10, Dolby Vision

HLG, HDR10, Dolby Vision Операційна система: Google TV

Google TV Роз'єми HDMI: 4 входи (з них 2 порти — HDMI 2.1)

4 входи (з них 2 порти — HDMI 2.1) Ігрові функції: 4K/120 Гц, VRR, ALLM, Dolby Vision Game

4K/120 Гц, VRR, ALLM, Dolby Vision Game Аудіоможливості: система Acoustic Multi-Audio, підтримка eARC, оптичний вихід, підтримка eARC

система Acoustic Multi-Audio, підтримка eARC, оптичний вихід, підтримка eARC Розміри без підставки (ВхШхГ): 83 х 145 х 5,7 см

Плюси:

Видатна передача кольору і високий рівень контрасту.

Вражаюче точний і чистий контроль підсвічування без явних засвітів.

Гідна якість вбудованої аудіосистеми.

Мінуси:

Немає підтримки формату HDR10+.

Всього два порти HDMI підтримують ігровий режим 4K/120 Гц.

Обмежені кути огляду, властиві типу матриці.

LG C6 — найкраща нова модель

Новітній представник C-серії від LG зробив крок вперед. Завдяки свіжому процесору Alpha 11 Gen 3, інженерам вдалося зробити картинку помітно яскравішою, а колірні переходи — плавнішими та глибшими, якщо порівнювати з минулою моделлю C5. Крім того, оновлена платформа webOS 26 працює швидше, а для ПК-геймерів додано підтримку частоти оновлення до 165 Гц.

LG C6 Фото: TechRadar

Характеристики LG C6:

Тип матриці: OLED (WOLED)

OLED (WOLED) Роздільна здатність: 4K Ultra HD (3840х2160 пікселів)

4K Ultra HD (3840х2160 пікселів) Підтримка HDR: HLG, HDR10, Dolby Vision

HLG, HDR10, Dolby Vision Операційна система: webOS 26

webOS 26 Роз'єми HDMI: 4 входи (всі 4 порти — HDMI 2.1)

4 входи (всі 4 порти — HDMI 2.1) Ігрові функції: 4K/165 Гц (для ПК), 4K/120 Гц (для консолей), VRR, ALLM, Dolby Vision Game, HGiG

4K/165 Гц (для ПК), 4K/120 Гц (для консолей), VRR, ALLM, Dolby Vision Game, HGiG Аудіоможливості: поліпшений поділ каналів і глибокий бас, eARC, оптичний вихід, eARC, оптичний вихід

поліпшений поділ каналів і глибокий бас, eARC, оптичний вихід, eARC, оптичний вихід Розміри без підставки (ВхШхГ): 83 х 144 х 4,5 см

Плюси:

Яскравіше, багатше та деталізованіше зображення порівняно з попередником.

Помітно поліпшене, чисте і контрольоване звучання.

Традиційно еталонні технічні характеристики для будь-яких сучасних ігор.

Мінуси:

Зовнішній дизайн став занадто впізнаваним і не пропонує нічого нового.

Максимальний рівень гучності вбудованої акустики обмежений.

Раніше повідомлялося, що експерт порадив найкращий Mini LED телевізор у 2026 році.

Також Фокус писав про доступні телевізори відмінної якості, які продаються в Україні.