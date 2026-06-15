Какой телевизор купить в 2026 году: эксперт сравнил дисплеи RGB LED и SQD (фото)

Новые технологии RGB LED и Super Quantum Dot (SQD) Mini LED призваны усилить цветопередачу, однако каждая из них имеет свои сильные и слабые стороны.

Чтобы помочь сделать выбор между телевизорами с технологиями RGB LED и SQD в 2026 году, эксперт портала Tom's Guide Майкл Дежарден выделил основные преимущества и недостатки этих дисплеев.

RGB LED

Hisense UR9 Фото: tomsguide.com

В дисплеях RGB LED используются крошечные красные, зеленые и синие светодиоды, сгруппированные в зоны с регулируемой яркостью. По сравнению с обычными телевизорами Mini LED, в которых используются белые или синие светодиоды в сочетании с цветными фильтрами, технология RGB LED обеспечивает более яркие цвета.

Дежарден отметил, что в ходе тестирования телевизоры с RGB LED-подсветкой демонстрируют отличную цветопередачу, превосходя даже некоторые OLED-модели с квантовыми точками. Например, Hisense UR9 охватывает 93% цветовой гаммы BT.2020, что является одним из лучших показателей на рынке.

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Основным недостатком технологии RGB LED считают неидеальные уровни черного и затенения на уровне пикселей, особенно на фоне OLED-телевизоров. В то же время по сравнению со стандартными телевизорами Mini-LED и моделями на базе SQD проблемы RGB LED менее заметны.

Еще одним недостатком RGB LED являются так называемые перекрестные цветовые помехи. Как объясняет эксперт, белые или светлые объекты меняют оттенок, когда вокруг них появляются конкурирующие цвета. Это явление затрагивает не все модели RGB LED одинаково, а зависит от сложности аппаратного обеспечения конкретного телевизора.

SQD

TCL X11L Фото: zdnet.com

Технология Super Quantum Dot также призвана улучшить яркость цветов с помощью светодиодной подсветки, однако делает это несколько иначе. SQD использует переработанные квантовые точки, усовершенствованный цветовой фильтр и некоторые встроенные программные алгоритмы, разработанные для стабильной цветопередачи.

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Тесты показывают, что технология SQD обеспечивает более яркие и чистые цвета, чем традиционные телевизоры с Mini LED. Например, TCL QM8L охватывает 90% цветового пространства BT.2020. Это не так много, как предлагает самый производительный RGB LED-телевизор Hisense, но лучше, чем некоторые топовые QD-OLED-телевизоры.

Поскольку Super Quantum Dot является эксклюзивной технологией TCL, на данный момент доступны только три модели: TCL X11L, QM7L и QM8L. По мнению эксперта, столь скромный выбор является основным недостатком SQD по сравнению с RGB LED.

RGB LED против SQD: выводы

По словам Дежардена, окончательный выбор между RGB LED и SQD будет сложно сделать до следующего года, поскольку бренды все еще решают проблемы с производительностью и могут распространить эти технологии на дополнительные ценовые сегменты. На данный момент эксперт считает RGB LED и SQD одинаково неплохими вариантами для покупки.

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