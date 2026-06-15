Який телевізор купити у 2026 році: експерт порівняв дисплеї RGB LED та SQD (фото)

Нові технології RGB LED та Super Quantum Dot (SQD) Mini LED спрямовані на посилення кольору, однак кожна з них має свої сильні та слабкі сторони.

Щоб спостити вибір між телевізорами RGB LED та SQD у 2026 році, експерт порталу Tom's Guide Майкл Дежарден виділив ключові переваги та недоліки цих дисплеїв.

RGB LED

Hisense UR9 Фото: tomsguide.com

Дисплеї RGB LED використовують крихітні червоні, зелені та сині світлодіоди, які згруповані в зони з регульованою яскравістю. У порівнянні зі звичайними Mini LED телевізорами, які використовують білі або сині світлодіоди в поєднанні з кольоровими фільтрами, технологія RGB LED забезпечує яскравіші кольори.

Дежарден зазначив, що під час тестувань телевізори RGB LED демонструють чудові кольори, перевершуючи навіть деякі OLED-моделі з квантовими точками. Наприклад, Hisense UR9 охоплює 93% колірної гами BT.2020, що є одним з найкращим показників на ринку.

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Основним недоліком технології RGB LED вважають неідеальні рівні чорного та затемнення на рівні пікселів, особливо на тлі OLED-телевізорів. Водночас порівняно зі стандартними телевізорами Mini-LED та моделями на базі SQD проблеми RGB LED менш очевидні.

Ще одним мінусом RGB LED є так звані перехресні кольорові перешкоди. Як пояснює експерт, білі або світлі об'єкти змінюють відтінок, коли навколо них з'являються конкуруючі кольори. Це явище не зачіпає всі моделі RGB LED однаково, а залежить від складнощів апаратного забезпечення конкретного телевізора.

SQD

TCL X11L Фото: zdnet.com

Технологія Super Quantum Dot також має на меті покращити яскравість кольорів за допомогою світлодіодного підсвічування, однак робить це дещо по-іншому. SQD використовує переформульовані квантові точки, вдосконалений кольоровий фільтр та деякі вбудовані програмні алгоритми, розроблені для стабільної передачі кольорів.

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Тести показують, що SQD забезпечує яскравіші та чистіші кольори, ніж традиційні Mini LED телевізори. Наприклад, TCL QM8L охоплює 90% колірного простору BT.2020. Це не так багато, як пропонує найпродуктивніший RGB LED-телевізор Hisense, але краще, ніж деякі топові QD-OLED-телевізори.

Оскільки Super Quantum Dot є ексклюзивною технологією TCL, наразі доступні лише три моделі: TCL X11L, QM7L та QM8L. На думку експерта, такий скромний вибір є основним недоліком SQD порівняно з RGB LED.

RGB LED проти SQD: висновки

За словами Дежардена, зробити остаточний вибір між RGB LED проти SQD буде тяжко до наступного року, оскільки бренди ще вирішують проблеми з продуктивністю та можуть розширити ці технології на додаткові цінові сегменти. Наразі експерт вважає RGB LED та SQD однаково непоганими варіантами для покупки.

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