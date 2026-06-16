Лучшие OLED-телевизоры, о которых мало говорят: топ-3 модели 2026 года (фото)

При выборе OLED-телевизора флагманские модели от ведущих брендов всегда на виду. Но есть неочевидные альтернативы среднего класса, которые удивляют качеством матриц и игровыми функциями по умеренной цене.

Фокус приводит обзор лучших недооцененных телевизоров на базе органических светодиодов в 2026 году, ссылаясь на результаты тестирования экспертов RTINGS и TechRadar.

Samsung S90F QD-OLED

Эта модель — сбалансированное решение среднего сегмента, которая в свое время сменила популярный телевизор S90D. ТВ оснащен улучшенной панелью QD-OLED и кастомным процессором NQ4 AI Gen3, ускоряющим обработку изображения. Аппарат работает под управлением операционной системы Tizen OS версии 2025/2026 года, имеет встроенную аудиосистему формата 2.1 мощностью 40 Вт и поддерживает стандарты HDR10+ и Dolby Atmos. Важно учитывать, что в зависимости от региона и диагонали (доступны варианты от 42 до 83 дюймов) производитель может устанавливать как QD-OLED, так и классические WOLED-матрицы. В игровом режиме панель поддерживает нативную частоту обновления 144 Гц.

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Телевизор Samsung S90F Фото: TechRadar

Плюсы:

Идеальный глубокий черный цвет в затемненной комнате;

Полное отсутствие засветов (bloom-эффекта) вокруг ярких объектов;

Широкие углы обзора;

Эффективное антибликовое покрытие;

Высокая пиковая яркость в HDR;

Минимальная задержка ввода для геймеров.

Минусы:

В ярко освещенном помещении уровень черного визуально приподнимается;

Картинка может выглядеть слегка выцветшей под прямыми лучами;

Традиционное для бренда отсутствие декодеров Dolby Vision и звука DTS.

Цена Samsung S90F в Украине:

Samsung QE55S90F — от 42 000 грн.

Panasonic Z85A OLED

Японский бренд вернулся на глобальный рынок с линейкой Z85A, использующей стандартную WOLED-матрицу. Телевизор стал прямым конкурентом массовых серий LG C4 и Sony BRAVIA 8. Он оснащен чипом HCX Pro AI MK II для автоматической оптимизации цветопередачи и контраста, работает на платформе Fire TV OS и укомплектован динамиками на 50 Вт. На задней панели есть четыре разъема HDMI, два из которых имеют полную пропускную способность стандарта HDMI 2.1 с поддержкой 4K при 120 Гц и всех типов технологий VRR. Телевизор одинаково успешно декодирует форматы Dolby Vision и HDR10+.

Panasonic Z85A Фото: Future

Плюсы:

Бесконечная контрастность и точная заводская калибровка цветов;

Сохранение четкости картинки под острыми углами обзора;

Полный набор современных геймерских интерфейсов.

Минусы:

Глянцевый экран сильно отражает направленные источники света;

Невысокий запас яркости в режиме SDR для борьбы с бликами днем;

Недостаточная пиковая яркость для полноценного раскрытия некоторых HDR-эффектов;

Отсутствие сквозной передачи звука DTS.

Philips OLED760

Достойная альтернатива базовым OLED-панелям уровня LG B5. В основе устройства лежит стандартная W-OLED матрица, управляемая фирменным процессором P5 с искусственным интеллектом. Главная уникальная черта телевизора — трехсторонняя светодиодная подсветка Ambilight, которая проецирует цвета с экрана на стену позади корпуса, визуально расширяя границы кадра. Для геймеров предусмотрены сразу четыре порта HDMI 2.1 (все со скоростью 48 Гбит/с), поддержка 4K/120 Гц, технологий ALLM, VRR и режима Dolby Vision Gaming. Смарт-функции возложены на операционную систему Titan OS. Аудиосистема мощностью 20 Вт поддерживает Dolby Atmos и DTS:X.

Philips OLED760 Фото: whathifi.com

Плюсы:

Насыщенная и живая цветопередача (99.3% охвата пространства DCI-P3);

Иммерсивная подсветка Ambilight;

Четыре полноценных порта HDMI 2.1;

Качественное масштабирование видео низкого разрешения.

Минусы:

Средние показатели пиковой яркости (около 665–708 нит в режимах HDR);

Бюджетное качество звука встроенных динамиков;

Заметное дрожание или двоение контуров при активации алгоритмов сглаживания быстрых движений;

Отсутствие поддержки приложения Apple TV.

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