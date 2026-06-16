Найкращі OLED-телевізори, про які мало говорять: топ-3 моделі 2026 року (фото)

При виборі OLED-телевізора флагманські моделі провідних брендів завжди привертають увагу. Але є й не такі очевидні альтернативи середнього класу, які дивують якістю матриць та ігровими функціями за помірною ціною.

Фокус наводить огляд найкращих недооцінених телевізорів на основі органічних світлодіодів у 2026 році, посилаючись на результати тестування експертів RTINGS та TechRadar.

Samsung S90F QD-OLED

Ця модель — збалансоване рішення середнього сегмента, яке свого часу замінило популярний телевізор S90D. Телевізор оснащений вдосконаленою панеллю QD-OLED та спеціальним процесором NQ4 AI Gen3, що прискорює обробку зображення. Пристрій працює під керуванням операційної системи Tizen OS версії 2025/2026 року, має вбудовану аудіосистему формату 2.1 потужністю 40 Вт і підтримує стандарти HDR10+ та Dolby Atmos. Важливо враховувати, що залежно від регіону та діагоналі (доступні варіанти від 42 до 83 дюймів) виробник може встановлювати як QD-OLED, так і класичні WOLED-матриці. В ігровому режимі панель підтримує нативну частоту оновлення 144 Гц.

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Телевізор Samsung S90F Фото: TechRadar

Переваги:

Ідеальний глибокий чорний колір у затемненій кімнаті;

Повна відсутність засвічень (bloom-ефекту) навколо яскравих об’єктів;

Широкі кути огляду;

Ефективне антиблікове покриття;

Висока пікова яскравість у HDR;

Мінімальна затримка введення для геймерів.

Недоліки:

У яскраво освітленому приміщенні рівень чорного візуально підвищується;

Зображення може виглядати дещо вицвілим під прямими променями;

Традиційна для бренду відсутність декодерів Dolby Vision та звуку DTS.

Ціна Samsung S90F в Україні:

Samsung QE55S90F — від 42 000 грн.

Panasonic Z85A OLED

Японський бренд повернувся на світовий ринок із лінійкою Z85A, у якій використовується стандартна WOLED-матриця. Телевізор став прямим конкурентом масових серій LG C4 та Sony BRAVIA 8. Він оснащений чіпом HCX Pro AI MK II для автоматичної оптимізації передачі кольорів і контрасту, працює на платформі Fire TV OS і укомплектований динаміками потужністю 50 Вт. На задній панелі є чотири роз’єми HDMI, два з яких мають повну пропускну здатність стандарту HDMI 2.1 із підтримкою 4K при 120 Гц та всіх типів технологій VRR. Телевізор однаково успішно декодує формати Dolby Vision та HDR10+.

Panasonic Z85A Фото: Future

Переваги:

Неперевершена контрастність та точне заводське калібрування кольорів;

Збереження чіткості зображення під гострими кутами огляду;

Повний набір сучасних ігрових інтерфейсів.

Недоліки:

Глянцевий екран сильно відбиває спрямовані джерела світла;

Невеликий запас яскравості в режимі SDR для боротьби з відблисками вдень;

Недостатня пікова яскравість для повноцінного розкриття деяких HDR-ефектів;

Відсутність наскрізної передачі звуку DTS.

Philips OLED760

Гідна альтернатива базовим OLED-панелям рівня LG B5. В основі пристрою лежить стандартна матриця W-OLED, що керується фірмовим процесором P5 зі штучним інтелектом. Головна унікальна особливість телевізора — тристороння світлодіодна підсвітка Ambilight, яка проектує кольори з екрана на стіну за корпусом, візуально розширюючи межі кадру. Для геймерів передбачено одразу чотири порти HDMI 2.1 (усі зі швидкістю 48 Гбіт/с), підтримку 4K/120 Гц, технологій ALLM, VRR та режиму Dolby Vision Gaming. Смарт-функції покладено на операційну систему Titan OS. Аудіосистема потужністю 20 Вт підтримує Dolby Atmos і DTS:X.

Philips OLED760 Фото: whathifi.com

Переваги:

Насичена та реалістична передача кольорів (99,3 % охоплення колірного простору DCI-P3);

Іммерсивне підсвічування Ambilight;

Чотири повноцінні порти HDMI 2.1;

Якісне масштабування відео з низькою роздільною здатністю.

Недоліки:

Середні показники пікової яскравості (близько 665–708 ніт у режимах HDR);

Бюджетна якість звуку вбудованих динаміків;

Помітне тремтіння або двоїння контурів під час активації алгоритмів згладжування швидких рухів;

Відсутність підтримки додатка Apple TV.

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