Найкращі бюджетні телевізори у 2026 році: експерт порадив 3 достойні моделі (фото)

Бюджетні телевізори сьогодні пропонують розумні функції, чудову контрастність, насичені кольори та достатню яскравість навіть у добре освітлених приміщеннях.

При виборі бюджетного телевізора оглядач техніки Джейм Фрю радить звертати увагу на моделі останніх кількох років, які з часом впали в ціні. Випробувавши низку таких телевізорів, експерт виділив 3 найкращі варіанти у своїй статті для Tom's Guide.

Hisense QD7

Hisense QD7 Фото: rtings.com

Тестування показало, що Hisense QD7 чудово обробляє кольори. Hisense оснастила цей телевізор кристалами квантових точок, які поглинають частину підсвічування та випромінюють його у вигляді зеленого та червоного світла. Це покращує яскравість зображення та робить його барвистішим.

Експерт зазначив, що телевізор може налаштовувати кольори та яскравість у певних областях, щоб адаптуватися до зображення. Картинка не лише виглядає барвистою та темною у всіх потрібних місцях, але й зберігає чіткі деталі в тінях.

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Оскільки Hisense QD7 однаково добре справляється з яскравістю та різними відтінками чорного, він підходить для перегляду спортивних програм. Це важливо, оскільки у спортивних матчах частини поля часто опиняються в тіні, а інші — на сонці. Частота оновлення 60 Гц може призводити до розмивання, однак режим згладжування руху вирішує цю проблему.

Характеристики Hisense QD7:

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, Dolby Vision Gaming, HDR10, HDR10+, HLG, HDR10+ Adaptive;

частота оновлення — 60 Гц;

програмне забезпечення — Amazon Fire TV;

порти — 4x HDMI 2.0 (один з eARC HDMI), 2x USB 2.0 (тип A).

Hisense U75QG

Hisense U75QG Фото: tomsguide.com

Hisense U75QG пропонує чудові ігрові функції, як для бюджетного телевізора. Він має чотири порти HDMI 2.1, частоту оновлення 165 Гц, а також у чотири рази вищу яскравість у SDR, ніж Hisense QD7.

Автор випробував Hisense U75QG, граючи в Armored Core 6 та Silent Hill f. В ході тестування телевізор перевершив очікування, продемонструвавши затримку входу 9,6 мс. За цим показником він наблизився до найкращих OLED-телевізорів.

Кольори Hisense U75QG також виглядають чудово, проте Фрю зауважив, що дисплей має невеликі відблиски від прямого світла.

Характеристики Hisense U75QG:

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG;

частота оновлення — 165 Гц;

програмне забезпечення — Google TV;

порти — 4x HDMI 2.1, 1x USB 3.0 (тип A), 1x USB 2.0 (тип A).

Hisense U65QF

Hisense U65QF Фото: tomsguide.com

Один зі способів зекономити на купівлі телевізора – обрати менший дисплей. На думку експерта, у такому разі Hisense 55-дюймовий Hisense U65QF буде найкращим варіантом за співвідношенням ціни та якості.

Hisense U65QF має частоту оновлення 144 Гц та два порти HDMI 2.1, що робить його непоганим вибором для геймерів або тих, хто часто дивиться спортивні трансляції. Автор наголосив, що не помітив на U65QF розмиття під час швидких сцен, як це було з U75QG.

Характеристики Hisense U65QF:

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG;

частота оновлення — 144 Гц;

програмне забезпечення — Amazon Fire TV;

порти — 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0, 1x USB 2.0 (тип A), 1x USB 3.0 (тип A).

Нагадаємо, ціна позаторішнього OLED-телевізора LG C4 значно знизилась порівняно зі стартовою.

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