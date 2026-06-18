Какой OLED-телевизор купить в 2026 году: эксперт сравнил LG G6 и Samsung S95H (фото)

Телевизоры LG G6 и Samsung S95H обеспечивают первоклассное качество изображения, поэтому выбрать между этими двумя моделями может быть непросто.

Сегодня LG G6 и Samsung S95H претендуют на звание лучшей OLED-модели 2026 года. Возможности этих телевизоров сравнил эксперт портала Tom's Guide Майкл Дежарден.

Качество изображения

Samsung S95H Фото: Future

Как LG G6, так и Samsung S95H обеспечивают улучшенное качество изображения на OLED-экранах, однако они достигают этого разными способами. G6 использует новейшую панель RGB Tandem OLED от LG Display, тогда как S95H получил OLED-панель с квантовыми точками (QD-OLED) от Samsung Display.

По словам Дежардена, оба телевизора оснащены одними из самых ярких OLED-дисплеев на сегодняшний день. Однако он ожидает, что технология квантовых точек позволит Samsung S95H превзойти LG G6 по цветовому объему. Эксперт также пришёл к выводу, что яркость белой подсветки G6 будет немного выше, чем у S95H при воспроизведении HDR-контента.

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Дизайн

Samsung S95H

Samsung S95H предусматривает настенное крепление и имеет широкую металлическую рамку, которая является одним из самых смелых элементов дизайна телевизоров за последние годы. В комплект также входят тонкие ножки, которые позволяют установить телевизор практически на любой поверхности.

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В свою очередь, LG G6 также разработан с учетом настенного монтажа. Он не такой тонкий, как другие OLED-телевизоры LG, однако сверхтонкая рамка и металлическое покрытие придают ему премиальный вид. Подставку для LG G6 придется приобретать отдельно.

LG G6 оснащён глянцевым экраном, однако разработчики приложили немало усилий, чтобы уменьшить блики. В свою очередь, Samsung S95H получил матовое покрытие, которое чрезвычайно хорошо смягчает воздействие прямых солнечных лучей. Хотя LG G6 хорошо справляется с ограничением бликов, он несколько уступает Samsung S95H в этом аспекте.

Dolby Vision и другие форматы HDR

LG G6 Фото: zdnet.com

Samsung не поддерживает Dolby Vision, полагаясь на HDR10+ — бесплатную альтернативу, которая работает аналогичным образом. Это также один из первых телевизоров Samsung с поддержкой HDR10+ Advanced. В ближайшие годы его новый формат HDR должен составить конкуренцию Dolby Vision 2. LG G6 поддерживает Dolby Vision, но не поддерживает Dolby Vision 2.

Выводы

Хотя LG G6 и Samsung S95H построены на совершенно разных программных интерфейсах и используют разные технологии для улучшения изображения, у них есть немало общего. Например, оба телевизора оснащены первоклассными игровыми функциями и обладают впечатляющей производительностью.

По мнению Дежардена, выбор между этими двумя OLED-телевизорами зависит от того, важен ли для вас расширенный цветовой диапазон модели S95H, нужна ли вам поддержка Dolby Vision, а также от личных предпочтений в дизайне.

Напомним, что эксперт сравнил телевизоры Hisense UR8 и Samsung QN80H по качеству изображения.

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