Який OLED-телевізор купити у 2026 році: експерт порівняв LG G6 та Samsung S95H (фото)

Телевізори LG G6 та Samsung S95H забезпечують першокласну якість зображення, тож зробити вибір між цими двома моделями може бути нелегко.

Сьогодні LG G6 та Samsung S95H претендують на звання найкращої OLED-моделі 2026 року. Можливості цих телевізорів порівняв експерт порталу Tom's Guide Майкл Дежарден.

Якість зображення

Samsung S95H Фото: Future

Як LG G6, так і Samsung S95H пропонують покращене OLED-зображення, однак вони досягають цього різними способами. G6 використовує найновішу панель RGB Tandem OLED від LG Display, тоді як S95H отримав OLED-панель з квантовими точками (QD-OLED) від Samsung Display.

За словами Дежардена, обидва телевізори пропонують одні з найяскравіших OLED-дисплеїв на сьогоднішній день. Однак він очікує, що технологія квантових точок дозволить Samsung S95H перевершити LG G6 за об’ємом кольорів. Експерт також дійшов висновку, що яскравість білого підсвічування G6 буде трохи вищою, ніж у S95H під час відтворення HDR-контенту.

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Дизайн

Samsung S95H

Samsung S95H передбачає настінне кріплення та має широку металеву рамку, яка є одним найсміливіших елементів дизайну для телевізора за останні роки. В комплект також входять вузькі ніжки, які дозволяють розмістити телевізор практично на будь-якій поверхні.

Важливо

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Своєю чергою LG G6 також розроблений з урахуванням настінного монтажу. Він не такий тонкий, які інші OLED-телевізори LG, проте надтонка рамка та металеве покриття надають йому преміального вигляду. Підставку для LG G6 доведеться придбати окремо.

LG G6 має глянцевий екран, проте розробники доклали чимало зусиль, щоб зменшити відблиски. Натомість Samsung S95H отримав матове покриття, яке надзвичайно добре притуплює вплив прямих сонячних променів. Хоча LG G6 добре справляється з обмеженням відблисків, він дещо поступається Samsung S95H у цьому аспекті.

Dolby Vision та інші HDR-формати

LG G6 Фото: zdnet.com

Samsung не підтримує Dolby Vision, покладаючись на HDR10+ — безкоштовну альтернативу, яка працює аналогічним чином. Це також один із перших телевізорів Samsung із підтримкою HDR10+ Advanced. У найближчі роки його новий формат HDR має конкурувати з Dolby Vision 2. LG G6 підтримує Dolby Vision, але не підтримує Dolby Vision 2.

Висновки

Хоча LG G6, так і Samsung S95H побудовані на абсолютно різних програмних інтерфейсах та використовують різні технології для покращення зображення, вони мають чимало спільного. Наприклад, обидва телевізори оснащені першокласними ігровими функціями та мають вражаючу продуктивність.

На думку Дежардена, вибір між цими двома OLED-телевізорами залежить від того, чи важливий для вас додатковий об'єм кольорів S95H, чи потрібна вам підтримка Dolby Vision, а також від особистих вподобань в дизайні.

Нагадаємо, експерт порівняв телевізори Hisense UR8 та Samsung QN80H за якістю зображення.

Фокус також писав про різницю між технологіями RGB LED та Super Quantum Dot (SQD) Mini LED.