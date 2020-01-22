Злука и разлука. Как 101 год назад объединилась Украина и чем это закончилось

После распада Киевской Руси и падения Галицко-Волынского княжества населенные украинцами земли входили в состав других государств. Шанс на их объединение и обретение независимости возник по итогам Первой мировой войны и череды революций, разрушивших Российскую и Австро-Венгерскую империи.

Две Украины

В ноябре 1917 года в Киеве была создана Украинская народная республика, спустя два месяца она провозгласила независимость. Схожие процессы, хоть и с опозданием, происходили на территории Австро-Венгрии. 18 октября 1918 года украинские депутаты австрийского парламента, краевых сеймов и представители основных политических партий Галиции сформировали Украинскую народную раду (далее – УНРада), которая уже на следующий день объявила о создании украинского государства.

Акт Злуки

Правда, с провозглашением независимости тогда решили не спешить, как и с курсом на "злуку" с Надднепрянской Украиной, хотя эти вопросы и обсуждались. Галицкие политики надеялись на преобразование Австрийской империи в федерацию равноправных народов. К тому же немедленное объединение с Большой Украиной могло принести сложности международного признания. Согласно "14 пунктов" послевоенного урегулирования американского президента Вудро Вильсона, право на самоопределение гарантировалось только народам Австро-Венгрии, а Россия рассматривалась как единое государство с единым народом. Не внушала доверия западноукранским политикам и нестабильная политическая ситуация в Украинской державе гетмана Петра Скоропадского. Тем более что и ее власти, и оппозиционный Украинский национальный союз советовали пока не поднимать тему объединения.

Однако уже спустя пару недель ситуация изменилась. На смену так и не сбывшимся надеждам на создание Австрийской федерации пришла реальная угроза поглощения Галиции новосозданной Польшей. Действуя на опережение, 1 ноября 1918 года украинские формирования взяли под контроль Львов, чем фактически и положили начало истории Западноукраинской народной республики.

Вагон-музей Злуки УНР и ЗУНР в Фастове

Одновременно началась польско-украинская война, которая поставила под вопрос само существование ЗУНР. При этом шансов решить конфликт дипломатическим путем практически не было. Страны Антанты были готовы подзабыть содержание "14 пунктов" Вильсона ради создания сильной Польши, которая смогла бы остановить продвижение большевиков и стать противовесом Германии на востоке Европы. В таких условиях объединение с Большой Украиной становилось вопросом жизненной необходимости.

Путь к единению

7 ноября из Львова в Киев отправилась первая делегация с целью установить межгосударственные отношения и обсудить с гетманом возможность помощи в войне с поляками. Скоропадский, не питавший особой приязни к галичанам, делегацию ЗУНР встретил довольно приветливо, однако в прямой военной помощи отказал. Вместо этого пообещал подсобить финансово, помочь с амуницией, боеприпасами, вооружением и предложил скрытно отправить в Галицию полк сечевых стрельцов. Однако командир последних Евгений Коновалец, заявив, что Киев важнее Львова, отказался со своими бойцами ехать в ЗУНР, а обещанное оружие из-за начала антигетманского восстания так и осталось на складах в Белой Церкви.

Торжественная церемония Злуки в Киеве 22 января 1919 года

Тем временем УНРада окончательно определилась по поводу курса на "злуку" и 10 ноября "в стремлении к осуществлению идеала всего украинского народа" поручила правительству разработать план по объединению всех украинских земель в одном государстве.

23 ноября с целью достижения конкретных договоренностей правительство ЗУНР отправило на Большую Украину делегацию во главе с министром внутренних дел Лонгином Цегельским. Уже по дороге стало известно, что Скоропадский осажден в Киеве и власть в стране фактически утратил. Поэтому посольство отправилось на встречу с руководившей антигетманским восстанием Директорией. Исторические переговоры состоялись 30 ноября в штабном вагоне на станции Фастов.

Уже тогда наметились разногласия между руководством УНР и ЗУНР. По обе стороны Збруча (по которому проходила старая граница между Австро-Венгрией и Российской империей) политики мечтали о единой, соборной Украине, но взгляды на ее будущее между ними кардинально отличались. Директория видела своим главным заданием проведение социалистической революции. В то же время на Западе Украины социализм не был в большом почете, а на первом месте стояло создание независимого государства.

Городской театр Киева (сейчас Национальная опера), где в 1919 году проходили заседания Трудового конгресса

Глава Директории Владимир Винниченко видел в предложении "злуки" рвение "трудовых галицких масс" к полному объединению с "Великой революционной Украиной". Лонгин Цегельский в свою очередь на переговорах подчеркивал, что Галиция привыкла к конституционно-парламентскому строю, а в ЗУНР социалистической революции нет, и никто ее не требует и не хочет. К тому же он не особо верил в успех Директории и предрекал возглавляемой ей республике "хаос и войну всех против всех".

Несмотря на все мировоззренческие разногласия, 1 декабря в Фастове был подписан Предвступительный договор, согласно которому ЗУНР декларировала "непоколебимое намерение" объединится в одно государство с УНР, а УНР в свою очередь обещала с радостью принять ЗУНР в свои объятья. При этом предусматривалось, что Западная Украина получит широкую автономию в соответствии со своими историческими традициями, культурными и социальными особенностями.

Правительство ЗОУНР в Каменце-Подольском. В центре – Евгений Петрушевич

3 января 1919 года в Станиславове (нынешний Ивано-Франковск) УНРада ратифицировала Фастовский договор и 16 января галицкая делегация в составе 36 человек отправилась в Киев для завершения воссоединения украинских земель. 22 января на Софийской площади в торжественной обстановке прошла официальная церемония Злуки двух украинских республик.

Сначала Цегельский зачитал и передал Директории грамоту, подтверждающую намерение ЗУНР объединится с УНР. После этого член Директории Федор Швец объявил Универсал о создании единой независимой Украинской народной республики. На следующий день на своем первом заседании объединение утвердил Трудовой конгресс (парламент УНР). Злука официально свершилась.

Соборная, но не единая

После объединения в качестве представителя галичан в Директорию включили президента УНРады Евгения Петрушевича, а ЗУНР стала официально именоваться Западноукраинской областью УНР (ЗОУНР), хотя при этом сохранила все свои органы власти, законодательство и административно-территориальную структуру. Общими становились только внешняя политика и вооруженные силы, хотя и в этих сферах реальное объединение так и не произошло. Фактически объединенное государство представляло собой конфедерацию ЗУНР и УНР.

Евгений Петрушевич с членами правительства ЗУНР в эмиграции. 1920 год

Между тем Злука не оправдала надежд галичан на помощь в войне с поляками с Большой Украины. Немногочисленные подразделения, присланные из УНР в ноябре-декабре еще до официального объединения, продемонстрировали низкую боеспособность. А вскоре помощь понадобилась и самой Директории, которая под натиском большевиков и белогвардейцев утратила контроль над большей частью Украины и, кроме того, вынуждена была открыть третий фронт против поляков на Волыни.

Со временем усиливались и политические разногласия между руководством двух частей Украины. Директория пыталась проводить централизаторскую политику, а ЗОУНР отказывалась поступаться своей самостоятельностью. Кризис в отношениях усилился в июне 1919 года, когда УНРада и правительство предоставили Петрушевичу диктаторские полномочия. Директория сочла такое решение незаконным и вывела диктатора ЗОУНР из своего состава.

Карта УНР со всеми заявленными территориями, представленная на Парижской мирной конференции

16 июля после окончательного поражения в войне с Польшей части Украинской галицкой армии вместе с правительством ЗОУНР переправились через речку Збруч. Теперь руководство обеих частей объединенного государства находились в одном городе – Каменец-Подольском. Но единого центра управления как гражданского, так и военного создано все равно не было. Вместо этого начались новые дискуссии относительно стратегической цели наступления украинских армий.

В конце концов по настоянию фактического лидера Директории Симона Петлюры направлением главного удара определили Киев, а вспомогательного – Одессу. Совместный поход УГА и армии УНР сначала развивался успешно и 30 августа украинские части вошли в Киев. Одновременно с другой стороны в город зашли белогвардейцы. Командующий объединенными войсками галицкий генерал Антон Кравс решил не накалять обстановку и дал приказ оставить украинскую столицу.

Евгений Петрушевич с командованием УГА

Разрыв

После отступления из Киева ситуация только ухудшилась. Появился новый враг в лице деникинцев, а по армии ударила эпидемия тифа. Украинское государство оказалось на краю гибели. В такой ситуации и Петрушевич, и Петлюра начали искать возможных союзников. Только если первый хотел замириться с белогвардейцами (которые на Галицию в отличие от остальной части Украины претензии не выдвигали), то второй – с поляками.

В ноябре УГА перешла на сторону Добровольческой армии Деникина при условиях сохранения внутренней автономии и отказа воевать против "петлюровцев", а Петрушевич отправился в эмиграцию, где сосредоточился на дипломатической борьбе за признание ЗУНР. Тем временем Петлюра начал переговоры с поляками. 2 декабря 1919 года украинская делегация во главе с Андреем Левицким подписала Декларацию с польским правительством, согласно которой в обмен на признание УНР последняя отказывалась от прав на Восточную Галицию (в апреле на ее основе будет подписан Варшавский договор и военная конвенция между Польшей и УНР). Хотя такое решение было вынужденным, галичане справедливо его расценили как нарушение условий Злуки. Представители галичан вышли из состава делегации и обратились к правительству Польши с заявлением, что УНР и ЗОУНР "это два отдельных, независимых один от другого государственных организма", а Злука имела только декларативное значение.

Симон Петлюра

20 декабря Петрушевич созвал в Вене заседание правительства ЗУНР, на котором было принято решение об односторонней отмене Акта Злуки. Таким образом соборное украинское государство формально просуществовало не многим меньше года и распалось под давлением внутренних противоречий.