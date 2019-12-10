Состоялся допремьерный показ обновленного Land Rover Defender

Официальный импортер Land Rover в Украине компания "Виннер Импортс Украина, Лтд" провела допремьерный показ абсолютно нового Land Rover Defender в Украине. Участники события и представители медиа получили возможность познакомиться с долгожданной новинкой, осмотреть интерьер, оценить лаконичный внешний дизайн внедорожника, а также узнать об амбициозных планах продвижения модели на украинском рынке.

Впервые новый Land Rover Defender был представлен 10 сентября на международном автосалоне во Франкфурте (Германия). Для украинского рынка Land Rover Defender будет доступен в комплектациях Standard, S, SE, HSE, First Edition и Х. Для заказа будут представлены опции дизельных, бензиновых двигателей, а позже станет доступен бензиновый двигатель с технологией мягкого гибрида и плагин-гибрид.

Новый Land Rover Defender создан для того, чтобы выдерживать постоянные нагрузки. Архитектура кузова типа монокок создает корпус втрое жестче, чем традиционные варианты. 815-миллиметровые шины поглощают удары, а износостойкое резиновое покрытие пола делает автомобиль еще более устойчивым.

Новый Defender может преодолеть до 900 мм в брод, их помогает преодолевать специальный режим на Terrain Response 2, а 3D камера углового обзора с системой Wade Sensing определит глубину воды на пути.

В сложных условиях движения, таких как крутые склоны, спуски или скользкие поверхности, пригодятся дополнительные технологии. Так, во время движения на льду или по снегу крутящий момент может распределяться между передними и задними колесами.

Система старта на скользкой поверхности Low Traction Launch, функция постепенного высвобождения тормозов при спуске со склона Gradient Release Control и система помощи при спуске со склона Hill Descent Control обеспечат комфортную и безопасную езду.

Кроме легендарных возможностей, владельцы новинки будут иметь еще больше возможностей персонализации своего автомобиля благодаря пакетам аксессуаров Explorer, Adventure, Country и Urban. Также, для нового Land Rover Defender есть возможность приобрести новую защитную пленку для внешнего слоя краски. Она бережет внешний вид автомобиля от царапин на стоянке или колючих кустарников на бездорожье.

Прежде чем предстать перед его будущими владельцами, новый Defender прошел более 62 000 инженерных испытаний. Прототипы моделей было проверено на выносливость в течение более 1,2 миллиона км в самых суровых условиях нашей планеты – от 50° С пустынной жары до -40° С арктического мороза. Поэтому, мощные внедорожные возможности и непревзойденную прочность автомобиля доказано на практике. Заказать собственный Land Rover Defender возможно в официальной дилерской сети.

Стоимость на новый Defender стартует с отметки 1 420 365 гривен за авто в 110 кузове с 2.0 дизельным двигателем мощностью 200 л.с., полным приводом и АКПП.

Бренд директор Jaguar Land Rover в Украине Андрей Ханин говорит: "Мы рады видеть представителей профильных медиа на предпремьерном показе нового Land Rover Defender. Автомобиль способен покорить любые дорожные условия, и это доказано многочисленными испытаниями. Это 70 лет инноваций и усовершенствований, которые теперь доступны и украинским автовладельцам. Уже в марте 2020 года автомобиль поступит в продажу и появится на дорогах Украины".