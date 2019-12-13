Лексус идет в люди. Почему кроссовер Lexus UX 2019 — отличное решение для городских поездок

Экологичный тест-драйв: чем отличается гибрид Lexus UX 250H

Презентованный в 2018 году и поступивший в продажу в Украине в начале 2019, Lexus UX выпускается в двух основных версиях — бензиновой (UX 200) и гибридной (UX 250Н). Если вы видите, что знаменитый логотип — на голубом фоне, значит, перед вами гибрид. А чтобы развеять ваши сомнения полностью, есть еще и соответствующая надпись на кузове. Как известно, лидеры мирового автопрома уверенно движутся в сторону электрификации, вот и нам предоставили на тест-драйв именно гибридную версию.

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Новая гибридная система четвертого поколения включает бензиновый двигатель Dynamic Force на 2,0 литра мощностью 178 л.с. и электродвигатель с электромеханическим вариатором. Подзаряжать аккумулятор электромотора не надо — он заряжается от работы двигателя внутреннего сгорания. По сути, гибридный автомобиль сочетает в себе преимущества электрокара и традиционного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания: он экономичен, намного меньше загрязняет окружающую среду и при этом вы не привязаны к зарядным станциям, как в случае полностью электрического авто.

Производитель называет эту модель наследником хэтчбека CT 200h, который также является гибридом. Наследник, надо сказать, заметно подрос (длина авто — 4,5 метра), стал кроссовером и вооружился эффектным дизайном и полагающимися современному премиум авто интеллектуальными опциями.

Внешний вид и багажник Lexus UX 2019

Lexus UX получил характерную для последних моделей бренда внешность — острые грани, Х-образная решетка радиатора, летящие линии кузова. Очень классно смотрится задняя оптика — с модной сплошной линией, соединяющей задние фары.

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Кузов защищен пластиковыми обвесами, и это очень практичное решение, которое помогает уберечь авто от случайных царапин. В целом, кроссовер выглядит так, как и должен выглядеть Лексус — дорого, современно, и в случае с UX, я бы добавила, молодежно.

Молодые люди действительно являются целевой аудиторией для этого авто. Новый Lexus UX можно рассматривать как знакомство с премиумом: эта машина создана для приятных и комфортных поездок на учебу или в офис, в спортклуб и на небольшой шоппинг. Потому и багажник здесь лишь для самого необходимого (220 литров), а места внутри хватит для парочки друзей, но будет маловато для многодетной семьи.

Комлектации Lexus UX 250H

Наша тестовая машина в комплектации LAUNCH — пятой из шести возможных. От нижестоящих комплектаций она отличается наличием ряда интеллектуальных опций: мониторинг слепых зон зеркал, предупреждение фронтального столкновения с автоматическим торможением, распознавание дорожных знаков, датчики парковки. Максимальная комплектация F SPORT может похвастаться спортивным стайлингом, кожаным салоном (у нас — искусственная замша), более крупными колесами 18-го диаметра (в LAUNCH — 17-й) и рядом других "наворотов".

Салон Lexus UX

В салоне здесь какая-то особая атмосфера. Нас не пытаются чем-то удивить: все достаточно спокойно, комфортно и со вкусом. Ощущение такое, будто нам хотят сказать — это же Лексус, просто получайте удовольствие.

Руль очень-очень мягкий, еще и с подогревом. Цифровая приборная панель показывает основную информацию о поездке. 7-дюймовый дисплей мультимедийной системы слегка повернут к водителю, пользоваться им нужно с помощью тачпада. Впрочем, климат в салоне, а также обогрев стекол и зеркал регулируется также отдельными кнопками на центральной консоли. Очень удобен блок управления музыкой: положил на него руку — и спокойно переключаешь радиостанции, регулируешь громкость, не отрываясь от дороги.

УМЕРЕННЫЙ КЛИМАТ. Lexus UX удивляет разве что продуманностью и комфортом

Ходовые качества нового Лексуса УХ

Но давайте перейдем к главному: как же эта машина едет? Да очень круто едет, скажу я вам. Во-первых, здесь великолепная подвеска. Какой бы плохой ни была украинская дорога, вы будете лишь плавно покачиваться и радоваться жизни. Плюс отменная шумоизоляция. Посторонних нежелательных звуков нет вообще, а когда работает электродвигатель, тишина становится просто космической.

При остановках, при движении с небольшой скоростью или со стабильной скоростью, когда вы не давите на газ, UX едет на электрике, ДВС подключается по необходимости. Ну а если вы хотите ускориться, работают оба двигателя сразу. Разгон до сотни, кстати, занимает 8,5 секунд. Машина ускоряется потрясающе плавно и легко, при этом двигатель, точнее — двигатели, как бы говорят вам: давай еще, это далеко не предел.

ПОКА "ШУМАХЕРАМ". На трассе Lexus UX 250H без труда обходит другие автомобили

Кроссовер очень маневренный, руль — точный и легкий, что в сочетании с удобным компактным размером делает Лексус УХ идеальным авто для городских поездок. Но и на трассе он уверенно соперничает с любыми "шумахерами", особенно если перейти в спорт-режим.

Расход бензина в ходе тест-драйва составил порядка 6-7 литров литров на 100 км по городу (при среднем трафике) и 4,5-5,5 литров по трассе.

Цена Lexus UX

Для Lexus эта модель — попытка занять свою нишу в премиальном С-сегменте, где прочно обосновались европейцы BMW Х1 и Х2, Аudi Q 2 и Q 3, Volvo XC40 , и который штурмует японец Infiniti QX 30. Или, иными словами, стать ближе к людям, ведь стоимость Лексус УХ стартует с 37 000 долларов, что для данного бренда как бы недорого. Ну а наша тестовая машина в комплектации LAUNCH стоит 44 000 долларов.

Цена Lexus UX в Украине начинается с 907 тыс. гривен (стартовая комплектация ECO) и достигает 1,3 млн гривен (максимальная комплектация F SPORT). Наша тестовая комплектация LAUNCH стоит от 1 050 тыс. гривен.

Технические характеристики Lexus UX 250Н

Двигатель – бензиновый Dynamic Force объемом 2 л и электромотор на постоянных магнитах мощностью 80 кВт. Суммарная мощность 184 л.с.

– бензиновый Dynamic Force объемом 2 л и электромотор на постоянных магнитах мощностью 80 кВт. Суммарная мощность 184 л.с. Привод – передний или полный

– передний или полный Коробка передач – HV-гибрид

– HV-гибрид Максимальная скорость – 177 км/час

– 177 км/час Ускорение до 100 км/час – 8,5 секунды

– 8,5 секунды Заявленный расход топлива – (город/трасса/смешанный) – 4,3/4,6/4,5 л/100 км

Вердикт Фокуса

Плюсы

Яркая инновационная внешность

Уютный продуманный салон

Великолепная динамика

Мягкая подвеска

Отличная шумоизоляция

Минусы