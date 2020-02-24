Bentley Flying Spur презентовали в Украине. Сколько стоит новый флагман марки

В Украине состоялась долгожданная премьера – Bentley Kyiv презентовали новый флагманский седан класса Gran Tourismo – новый Flying Spur.

Третье поколение шикарного седана от компании Bentley – это сочетание динамичности спортивного седана и современного изысканного лимузина. Он был представлен нам в ограниченной серии First Edition. Разработанный и спроектированный в Великобритании, новый Flying Spur представляет современные технологии и мастерство британских специалистов.

Дизайн автомобиля современный и скульптурный благодаря элегантным, но выраженным пропорциям, последнему поколению «хрустальных» фар, которые мерцают даже в выключенном состоянии, и задним фонарям с «B» силуетами. Новые 22-дюймовые колеса с огромными чугунными тормозными дисками подчеркивают индивидуальность, а подвижный талисман «Flying B», который украшает капот – символ роскоши бренда.

У машины новый полный привод и новые трехкамерные пневматические пружины, которые позволяют регулировать работу подвески, что дает почувствовать разные режимы езды. Под капотом у автомобиля 6-литровый двигатель W12 с двумя турбонаддувами. 8-ступенчатая коробка передач имеет два сцепления. Мощность мотора – 635 л.с. Он может разогнать эту машину до 100 км/ч за 3,8 секунды. При этом максимальная скорость составляет 333 км/ч.

У передней части машины массивная глянцевая черная решетка радиатора с хромовым оформлением и вертикальными ребрами. Нижняя решетка может быть как черной, так и в ярком хроме. Сам Bentley может быть окрашен в один из 17 оригинальных цветов, которые подчеркивают характер и линии автомобиля.

Седан вырос в длину на 10 мм, но при этом его колесная база увеличилась на целых 130 мм. Новая платформа позволила сделать салон намного просторнее. Интерьер Flying Spur полностью изменился. На дверях впервые используется 3D-кожа, а в салоне новые рифленые сидения. Они удобные, имеют функции подогрева и охлаждения, многорежимный массаж, индивидуальный наклон и мягчайшие подголовники. Можно заказать один из 15 цветов оформления сидений.

На втором ряду располагаются два отдельных кресла с множеством регулировок, которыми можно управлять на сенсорном дисплее между передними сидениями и на дверных панелях.

Горизонтальный шпон плавно переходит через панель до дверей, подчеркивая простор салона.

Перед водителем размещена полностью цифровая приборная панель. На элегантной центральной консоли располагается инновационный поворотный сенсорный экран мультимедийной системы HD-качества диаметром 12,3 дюйма. Он может проворачиваться вокруг своей оси и в закрытом состоянии прятаться за деревянным шпоном.

Есть функция, которая называется Освещение под настроение. С ее помощью можно создать собственную атмосферу в салоне, выбрав один из семи цветов с разной интенсивностью.

В этом восхитительном Bentley будут гармонично смотреться как пассажиры с шофером, так и сам владелец авто за рулем.

Начальная цена нового Bentley Flying Spur 6,5 млн грн.