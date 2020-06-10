Презентован новый Mercedes-Benz GLE Coupe

Дизайн нового GLE Coupé сочетает в себе роскошь, элегантность и спортивность купе с монументальностью и прочностью внедорожника. Автомобиль имеет купеобразный силует с покатой крышей и наклоненные передние стойки.

Больше простора и вместительности

Новый GLE Coupé на 39 мм длиннее и на 7 мм шире авто предыдущего поколения. А также на 20 мм превосходит его по величине колесной базы. При этом, она на 60 мм короче, чем у внедорожника GLE.

Интерьер нового GLE Coupé имеет много общих черт с другими современными моделями внедорожников Mercedes-Benz, но выделяется явным акцентом на своей спортивности.

Новый GLE Coupé предлагает дополнительные, в сравнении с предшественником, сантиметры свободного пространства для пассажиров и больший на 70 литров максимальный объем багажника. Багажник1790 литров – это самый высокий показатель в классе. При этом, погрузочная высота отсека на 59 мм ниже, чем у предыдущей модели, а при наличии пневматической подвески заднюю часть автомобиля можно опустить еще на 50 мм. Совокупный полезный объем вещевых отделений в салоне вырос до 40 литров, а все дверные карманы теперь вмещают объём 1,5-литровой бутылки.

Больше комфорта и безопасности

Виртуальный экран проекционного дисплея в новом GLE Coupé вдвое больше и на 20% ярче, чем у предшественника. Это улучшает читабельность при ярком освещении и позволяет отображать больше дополнительной информации. Новый GLE Coupé оборудован новейшим поколением информационно-развлекательной системы MBUX с интуитивно понятным управлением и великолепной графикой, а также всеми функциями подключения, развлечений и комфорта, которые уже были представлены в GLE и GLS.

Интеллектуальные ассистенты и системы безопасности со множеством функций повышают защиту, снимают нагрузку с водителя и облегчают вождение.

Больше мощности, эффективности и удовольствия

Модель дебютирует с мощным шестицилиндровым дизельным двигателем в двух модификациях - 350 d 4MATIC (272 л.с.) и 400 d 4MATIC (330 л.с.). Модельный ряд расширяет плагин-гибрид Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC Coupé, который преодолевает до 100 км без вредных выбросов, при этом разгоняется до 160 км/ч. Так он превращается в электромобиль ближнего радиуса действия, обеспечивая при этом динамичную и комфортную поездку с расходом топлива в смешанном цикле на уровне 1,1-1,3 л/100 км.

Бензиновые версии на рынке представлены модификациями от Mercedes-AMG.

У автомобиля новая система полного привода, острое рулевое управление и три варианта ходовой части (стальная подвеска, пневматическая подвеска и активная подвеска) с настройками для динамичного вождения. В новых GLE Coupé установлена более мощная тормозная система.

Стоимость автомобиля в Украине стартует от 2 000 239 грн (66 348 евро) за Mercedes-Benz GLE Coupé 350d 4MATIC.