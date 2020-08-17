Hyundai запускает собственный бренд электрокаров

Под брендом IONIQ в ближайшие четыре года Hyundai Motor планирует представить три новые модели электрокаров, в которых отобразятся передовые технологические решения компании, сообщает Хюндай Мотор Украина.

Следуя заданной миссии, Hyundai Motor объединит под брендом IONIQ свои текущие возможности электромобилей, а именно: ультрабыструю подзарядку, мощности элементов питания, просторный интерьер, а также сервисы, интегрированные как в автомобиль, так за его пределами.

Под новым брендом Hyundai выпустит серию электромобилей с соответствующим цифровым обозначением моделей: четные номера будут использованы для седанов, нечетные – для кроссоверов.

Первой моделью бренда IONIQ станет среднеразмерный кроссовер IONIQ 5, который появится в начале 2021 года. За основу IONIQ 5 был взят концепт-кар «45», который дебютировал в 2019 году на Международном автосалоне во Франкфурте. При разработке IONIQ 5 дизайнеры черпали вдохновение в стилистике прошлого, сочетая ее с прогрессивными «параметрическими пикселями» – уникальным дизайнерским решением, которое найдет применение и в будущих автомобилях IONIQ. В 2022 году на рынок выйдет седан IONIQ 6, разработанный на базе нового концепта Hyundai Prophecy, который был представлен в марте этого года. В начале 2024 года за ним последует большой электрический внедорожник IONIQ 7.

Автомобили бренда IONIQ будут сконструированы на базе глобальной электрической модульной платформы E-GMP, гарантирующей высокую скорость подзарядки и большой запас хода.

Напомним, в прошлом году спрос на электрокары в Украине оказался рекордным - только за 9 месяцев в Украину завезли и зарегистрировали почти 5,5 тысяч электромобилей.