От 3 до 5: лет подписан закон об ужесточении наказания за угон автомобиля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3301 об усилении санкций за незаконное завладение автомобилем. Закон вступит в силу на следующий день после публикации в официальном СМИ.

"Согласно изменениям, за незаконное завладение транспортным средством более не предусмотрено наказание в виде штрафа – такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок", – сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Если же угон осуществляется при помощи электронных устройств для вмешательства в работу противоугонных систем, срок санкции составит от 5 до 8 лет, с конфискацией имущества либо без такового. Аналогичное наказание применяется, если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, или от 105-ти до 263-ех тысяч гривен.

"Если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества либо без таковой", – сообщила пресс служба Зеленского.

Такой же срок будут давать, если действия были совершены организованной группой или сопровождались насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или угрозами применения такого насилия.

Напомним, ранее департамент уголовного розыска Нацполиции назвал самые популярные у угонщиков автомобили.