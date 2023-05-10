Раритетный маслкар Dodge Challenger смог завестись спустя 26 лет в сарае (видео)

На редком маслкаре, который был выпущен ограниченным тиражом, не ездили с 1984 года. Энтузиастам удалось запустить двигатель только спустя несколько попыток.

В сарае нашли заброшенный маслкар Dodge Challenger T/A 1970 года выпуска. Редкий автомобиль был заброшенным 26 лет. Видео опубликовали на YouTube-канале Hagerty.

Найденный маслкар является очень редким. Всего было построено 2399 экземпляров Dodge Challenger T/A. Модификация была создана для допуска к гоночной серии Trans American Sedan Championship.

Маслкар оснащается 5,6-литровым двигателем V8 с заявленной мощностью 290 л.с. (320 л.с. в реальности). Спорткар был способен разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 6 секунд и развивать 220 км/ч.

Автомобиль сохранил все оригинальные детали. За долгие годы простоя он покрылся большим слоем пыли, но энтузиастам удалось вернуть авто к жизни.

С двигателем пришлось провести некоторые манипуляции Фото: Скриншот

На Dodge Challenger T/A не ездили с 1984 года. Позже в 1997 году автомобиль попал в этот сарай.

На авто можно заметить следы коррозии и некоторые другие повреждения кузова. Очевидно, что автомобиль нуждается в ремонте.

После некоторых манипуляций двигатель все же удалось завести. Он, как и десятки лет назад, звучит потрясающе.

Энтузиасты планируют полностью восстановить автомобиль до заводского состояния. Стоимость всех работ может составить десятки тысяч долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в США нашли заброшенный кабриолет Ford Mustang 1964 года.