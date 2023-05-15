В Индии представили необычный кроссовер с дверьми "крыло-чайки" на базе Volvo XC90 (видео)

Индийский кроссовер сильно отличается от своего "донора". Автомобиль получил необычный дизайн и роскошный интерьер на четыре посадочных места.

Индийская компания DC2 представила стильный купе-кроссовер с дверьми "крыло-чайки" на базе модели Volvo XC90 второго поколения. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Глядя на этот кроссовер сложно сказать, что он основан на Volvo XC90. В DC2 полностью изменили кузов автомобиля и его интерьер.

Спереди расположена большая решетка радиатора, в которую интегрировали фары. Колесные диски окрашены в контрастный красный цвет.

Фары встроены в решетку радиатора Фото: DC2

Сзади разместили массивный бампер с большими выхлопными патрубками. Задние фонари соединены в один блок. Кроссовер получил широкие колесные арки, в которых разместились внедорожные колеса.

Сзади установлены два больших выхлопных патрубка Фото: DC2

Интерьер рассчитан на четыре посадочных места. Доступ к ним открывается при помощи широких боковых дверей, которые отпираются вверх.

В салоне разместили четыре посадочных места Фото: DC2

Боковые стекла фиксированные, но в них есть небольшие окна, которые можно открыть. Боковые зеркала заднего вида установлены на передних крыльях.

Характеристики кроссовера пока держат в секрете. Вероятнее всего, автомобиль сохранил стандартный двигатель Volvo XC90.

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