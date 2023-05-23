В Украине установят дополнительный контроль над перевозчиками: что изменится

В Украине будут строже следить за транспортом с признаками перегрузки. Нововведения помогут сохранить оптимальное состояние дорог в стране.

Министерство восстановления Украины приняло ряд нововведений, которые направлены на улучшение контроля за сохранностью дорог. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Кабинет министров Украины принял порядок сопровождения транспорта с признаками перегрузки. После выявления нарушения такой транспорт получает запрет на дальнейшее движение.

Инспекторы Укртрансбезопасности получат возможность следить за соблюдением норм по загрузке автотранспорта перевозчиками. Они смогут самостоятельно останавливать транспорт с признаками перегрузки и сопровождать его для взвешивания до специально обустроенной площадки.

Также постановление позволит использовать специальное блокирующее устройство, если водитель отказывается ехать к месту взвешивания или исправлять нарушение в случае его подтверждения.

Признаки перегрузки транспорта:

загрузка выше бортов;

просадки подвески;

отсутствие товарно-транспортной накладной или отказ ее предъявить.

Ранее Фокус рассказал, что в Украине предлагают ужесточить ответственность пешеходов за нарушение ПДД.