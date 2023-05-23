Mazda CX-90 сравнили с кроссоверами Acura и Genesis в заезде по прямой (видео)

Трехрядные кроссоверы показали свои возможности в заезде по прямой. Борьба велась на равных, а разница во времени финиша оказалась довольно незначительной.

Блогеры сравнили премиальные трехрядные кроссоверы Mazda CX-90, Acura MDX Type S и Genesis GV80 в драг-рейсинге. Видео опубликовали на YouTube-канале Sam CarLegion.

Обычно водители покупают трехрядные кроссоверы не для заездов по прямой, а для неспешных поездок со своей семьей. В этот раз Mazda CX-90, Acura MDX Type S и Genesis GV80 пришлось показать себя в непривычной стихии.

Mazda CX-90 оснащен "мягкой" гибридной силовой установкой с 3,3-литровым турбированным шестицилиндровым двигателем и электромотором мощностью 345 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Вес авто составляет 2222 кг.

Под капотом Acura MDX Type S расположен 3,0-литровый турбированный двигатель V6 мощностью 360 л.с. и 481 Нм крутящего момента. Автомобиль весит 2172 кг.

Genesis GV80 оснащен 3,5-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 380 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Вес кроссовера составляет 2400 кг.

В первом заезде с места Acura MDX Type S уверенно оторвался от конкурентов. Второе место занял Genesis GV80, а Mazda CX-90 финишировал последним.

В остальных двух заездах ситуация повторилась. Тем не менее разница во времени финиша оказалась довольно незначительной.

Ранее Фокус писал, что блогеры устроили драг-рейсинг между электрокроссоверами Kia EV6 GT, Genesis GV60 Performance и Ford Mustang Mach-E GT против BMW X4M Competition.