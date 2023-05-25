Как на Диком Западе: в США ковбой помог поймать корову, которая выбежала на шоссе (видео)

Корова была напугана и выбежала прямо на автостраду. К счастью, на помощь полицейским подоспел ковбой, который смог заарканить животное.

В штате Мичиган на одну из автострад выбежала корова. Чтобы поймать животное, пришлось обратиться за помощью к ковбою. Об этом рассказали на сайте Drive.

Корова оказалась на автостраде Interstate-75 между Детройтом и Флинтом после того, как сбежала с пастбища. Животное было напугано, из-за чего побежало прямо по дороге.

Сперва корову пытались вытащить из гравийного карьера. Попытка оказалась неудачной и животное побежало дальше.

К счастью, все автомобили объехали корову, несмотря на высокую скорость движения. Водители оказались крайне осторожными.

На помощь полицейским подоспел ковбой верхом на лошади. Мужчина смог заарканить животное и отвести его в безопасное место.

Видео, которое было записано видеорегистратором в полицейском авто, мгновенно стало популярным в интернете. Многие пользователи отметили, что ковбой действовал очень профессионально, благодаря чему операция спасения животного прошла успешно.

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