Гибрид Toyota Prius сравнили на прямой с американскими маслкарами (видео)

Гибридный хэтчбек Toyota Prius сравнили с культовыми маслкарами 80-х и 90-х. Экономный автомобиль доказал, что он не такой и медленный, как может показаться на первый взгляд.

Блогеры устроили драг-рейсинг между гибридом Toyota Prius и классическими американскими маслкарами Pontiac Trans Am и Chevrolet Corvette C4. Видео опубликовали на YouTube-канале TFLclassics.

Гибридный хэтчбек Toyota Prius прославился благодаря своему низкому расходу топлива и малому количеству вредных выбросов. Тем не менее модель с годами становилась все быстрее.

Toyota Prius все еще не может ехать так же быстро, как современные спорткары. Именно поэтому блогеры сравнили гибрид с Pontiac Trans Am Comp T/A 1995 года и Chevrolet Corvette C4 1988 года.

Pontiac Trans Am Comp T/A оснащен 5,7-литровым двигателем V8 мощностью 305 л.с. Вес авто составляет 1710 кг.

Под капотом Chevrolet Corvette C4 установлен 5,7-литровый двигатель V8 мощностью 245 л.с. Спорткар весит 1515 кг.

Toyota Prius оснащен гибридной силовой установкой с 2,0-литровым двигателем и электромотором суммарной мощностью 200 л.с. Вес авто составляет 1405 кг.

В первом заезде Toyota Prius сравнили с Pontiac Trans Am. Гибрид уверенно стартовал с места, но более мощный маслкар смог обойти его перед финишем.

Затем хэтчбек сравнили с Chevrolet Corvette C4. В этот раз маслкар не оставил ни единого шанса на победу для Toyota Prius.

Ранее Фокус рассказал, что блогеры сравнили премиальные трехрядные кроссоверы Mazda CX-90, Acura MDX Type S и Genesis GV80 в драг-рейсинге.