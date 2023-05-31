Между Землей и космосом: Rolls-Royce представили эксклюзивный кроссовер (фото)

Rolls-Royce Cullinan Black Badge "Blue Shadow" Private Collection отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера. Дизайн кроссовера вдохновлен линией Кармана.

Британский бренд Rolls-Royce представил эксклюзивную версию Black Badge "Blue Shadow" Private Collection для кроссовера Cullinan. Всего будет построено только 62 таких авто. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Новый Rolls-Royce Cullinan Black Badge "Blue Shadow" Private Collection вдохновлен линией Кармана. Это высота над уровнем моря, которую принято считать границей между атмосферой Земли и космосом.

Оформление кроссовера имитирует сочетанием голубого неба Земли и черноты космоса. Кузов окрашен в синий цвет Stardust Blue и сочетается с черной отделкой.

Кузова кроссовера окрашен в цвет Stardust Blue Фото: Rolls-Royce

"Дух экстаза", который украшает капоты всех моделей Rolls-Royce, на Cullinan Black Badge "Blue Shadow" Private Collection выполнен в уникальном оформлении. Скульптура напечатана на 3D-принтере из титана и покрыта синим лаком.

Кроссовер получил уникальный "Дух экстаза" Фото: Rolls-Royce

Центральная консоль и дверные панели выполнены в градиентном цвете, который переходит от черного к синему и белому. Для создания такого эффекта используются пять оттенков краски.

В интерьере появилась отделка в градиентном цвете Фото: Rolls-Royce

На потолке присутствует "Звездное небо", но для Rolls-Royce Cullinan Black Badge "Blue Shadow" Private Collection его дополнили изображением Луны с кратерами. Для этого элемента используются 799 белых и 384 синих светодиодов.

На потолке присутствует особенное "Звездное небо" Фото: Rolls-Royce

На сиденьях появился узор, вдохновленный видом на Землю из космоса. На каждом кресле есть по 75 000 маленьких отверстий, которые мастер проделывает вручную. На приборной панели появились уникальные часы со светло-голубыми акцентами.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge Blue Shadow поставляется с различными роскошными аксессуарами. Автомобильный чехол имеет тот же рисунок, что и сиденья, а багажный комплект соответствует цвету кузова кроссовера. Все 62 экземпляра уже раскупили до премьеры.

Ранее Фокус писал, что электромобиль Rolls-Royce Spectre раскупили на год вперед еще до начала производства.