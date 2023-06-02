Эксперты проверили запас хода электромобилей BMW и Mercedes в реальных условиях (видео)

Mercedes-AMG EQS 53 и BMW i7 xDrive60 неплохо показали себя в этом сложном испытании. Тем не менее оба электромобиля проехали меньше заявленного запаса хода

Блогеры проверили реальный запас хода премиальных электромобилей BMW i7 и Mercedes-AMG EQS. На электрокарах ездили до полной разрядки аккумуляторных батарей. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Для этого теста взяли Mercedes-AMG EQS 53 и BMW i7 xDrive60. Перед началом испытания оба электромобиля полностью зарядили.

Mercedes-AMG EQS 53 оснащен двумя электромоторами мощностью 761 л.с. и 1020 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода составляет 540 км на одном заряде.

BMW i7 xDrive60 оснащен двумя электромоторами мощностью 544 л.с. и 745 Нм крутящего момента. В заводских характеристиках заявлен запас хода 510 км на одном заряде.

Оба автомобиля сперва показали себя отлично. Их батареи разряжались очень медленно и блогеры решили, что смогут проехать дальше заявленного запаса хода. Под конец испытания стало понятно, что бортовые компьютеры неправильно показывали пробег до полной разрядки аккумуляторов.

В итоге Mercedes-AMG EQS 53 смог проехать только 473 км. BMW i7 xDrive60 на одном заряде смог преодолеть расстояние 483 км.

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