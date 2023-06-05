Представлен недорогой электроскутер за $2895 с максимальной скоростью 80 км/ч (фото)

Emove RoadRunner Pro получил стильный дизайн и комфортную подвеску. Запас хода составляет 82 км на одном заряде, а зарядка от 0 до 100% занимает около 10,4 часа.

Компания VoroMotors открыла предзаказ своего быстрого электросскутера Emove RoadRunner Pro. Он способен развивать скорость до 80 км/ч. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Emove RoadRunner Pro получил стильный дизайн с большой передней фарой. На раму установлено двухместное седло, под которым расположена аккумуляторная батарея.

Габариты Emove RoadRunner Pro:

длина — 1440 мм;

ширина — 780 мм;

высота — 1100 мм.

Электроскутер весит 52 кг и может выдерживать вес до 150 кг. В этом помогает прочная конструкция из стали.

Сзади разместили фонарь Фото: VoroMotors

Emove RoadRunner Pro оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 2000 Вт. Максимальная скорость электросскутера составляет 80 км/ч.

Электромоторы питает съемная батарея LG емкостью 30 А·ч. Запас хода составляет 82 км на одном заряде, а зарядка от 0 до 100% занимает около 10,4 часа.

Emove RoadRunner Pro получил комфортную подвеску с несколькими амортизаторами. На электросскутер также установили колеса с 14-дюймовыми бескамерными шинами.

В список оснащения входит 3,5-дюймовый дисплей TFT. Он отображает все данные о поездке, включая скорость, уровень заряда батареи и температуру электромоторов.

В список оснащения входит 3,5-дюймовый дисплей TFT Фото: VoroMotors

Emove RoadRunner доступен для предварительного заказа на официальном сайте за 2895 долларов. Позже модель будет предложена за 4000 долларов.

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