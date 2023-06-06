Старые спорткары BMW, Mazda и Nissan сравнили в заезде по прямой (видео)

Два из трех автомобилей получили множество доработок, которые увеличили их мощность до 500 сил и более. Во всех заездах фаворитом оказался один из трех авто.

Блогеры устроили драг-рейсинг между BMW M3, Mazda RX-7 и Nissan 240SX. Все три автомобиля получили множество доработок. Видео опубликовали на YouTube-канале Sam CarLegion.

BMW M3, Mazda RX-7 и Nissan 240SX были настоящими иконами среди любителей быстрой езды в свое время. Это легкие купе с отличной управляемостью и мощными двигателями.

BMW M3 1999 года выпуска оснащен 3,2-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 520 л.с. Это самый мощный автомобиль из тройки претендентов.

Под капотом Mazda RX-7 1987 года выпуска размещен 1,3-литровый роторный двигатель мощностью около 200 л.с. Это единственный автомобиль из тройки без турбонаддува.

Nissan 240SX 1996 года выпуска оснащен 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем 2JZ от Toyota мощностью 575 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

В первом заезде с ходу BMW M3 уверенно вырвался вперед. Nissan 240SX занял второе место, а Mazda RX-7 финишировала последней.

Во всех следующих заездах BMW M3 одержал победу. Японские спорткары не смогли догнать немецкое купе из-за меньшей мощности.

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