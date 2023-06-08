Избежат ДТП любой ценой: названы автомобили с лучшими системами помощи водителю

В 2023 году Euro NCAP протестировали три популярных кроссовера. Лучший результат показал электромобиль, который был протестирован еще в 2022 году.

Эксперты проверили продвинутые системы помощи водителю современных автомобилей. Они назвали самые безопасные модели 2023 года. Рейтинг опубликовали на сайте Euro NCAP.

В Euro NCAP провели тесты, которые показали эффективность систем безопасности ADAS. Испытания показывают, насколько сильно требуются действия водителя и как авто реагирует, когда системы выходят из строя.

Эксперты, в частности, протестировали три популярных кроссовера — Nissan Ariya, Renault Austral и Alfa Romeo Tonale. Эти авто показали разные результаты.

Электрокроссовер Nissan Ariya получил четыре звезды за безопасность с рейтингом 77%/86%. Renault Austral признали самой безопасной моделью бренда с рейтингом 77%/92%.

Alfa Romeo Tonale показал худшие результаты среди тройки кроссоверов с итоговым рейтингом 54%/76%. Системы безопасности работали недостаточно стабильно.

Mercedes-AMG EQE получил максимальный рейтинг за эффективность систем безопасности ADAS Фото: Mercedes-Benz

Лидером среди всех протестированных автомобилей стал электромобиль Mercedes-Benz EQE. Модель получила пять звезд за безопасность с рейтингом 85%/100%.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты развеяли популярные мифы о безопасности электромобилей.