Никаких обновлений: в России владельцы иномарок столкнулись с новыми ограничениями

В России для автомобилей Porsche, Skoda, Kia, Infiniti, Nissan, Renault и Mercedes-Benz отключили многие цифровые сервисы. Также в РФ есть дефицит сложных электронных компонентов, из-за которых починить современные модели невозможно.

В России для владельцев автомобилей западных автопроизводителей отключают обновления программного обеспечения. Теперь российские водители иномарок не могут пользоваться всеми функциями своих авто. Об этом сообщили на сайте WardsAuto.

Для автомобилей Porsche, Skoda, Kia, Infiniti, Nissan, Renault и Mercedes-Benz отключили многие цифровые сервисы. Они включают дистанционное отпирание дверей автомобиля и дистанционный запуск двигателя.

Также западные автопроизводители закрыли доступ к сервисным базам своих российских дилеров. Это усложнило диагностику и обслуживание автомобилей.

Российские водители придумали обходной путь для решения проблем с цифровыми сервисами. Они оформляют их с телефонов, на которые установлены иностранные сим-карты.

Даже на автомобилях, которые импортируются в РФ нелегально, были обнаружены проблемы с обновлением программного обеспечения. Многие автопроизводители способны отслеживать такие авто.

Еще одной проблемой для россиян стало исключение рынка из отзывных кампаний. Если на авто обнаружен заводской дефект, владельцам придется исправлять их за свой счет.

В России также есть дефицит сложных электронных компонентов. У "серых" дилеров часто нет цифровых ключей и инструментов для настройки программного обеспечения.

Важно Евросоюз вводит еще одно ограничение для российских автомобилистов

Аналитики считают, что со временем автопроизводители заблокируют больше цифровых сервисов для россиян. Причина состоит в полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Ранее Фокус рассказал, что Volkswagen продал свой завод в российском городе Калуга и долю своих местных дочерних компаний.